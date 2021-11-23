"Моя ты золотая": теннисистка Свитолина посмеялась над собой и потроллила мужа

Андрей Фоменко
Теннис
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'Моя ты золотая': теннисистка Свитолина посмеялась над собой и потроллила мужа

После окончания теннисного сезона знаменитая украинка Элина Свитолина наслаждается семейной жизнью с французом Гаэлем Монфисом, за которого летом вышла замуж. 26-летняя одесситка умеет находить веселые моменты в жизни и делится ими с поклонниками.

В очередной серии фотографий на своей странице в Instagram Элина показалась в смешной футболке с медвежонком-баскетболистом, в пальто, черных кроссовках на огромной платформе и с цепью на шее. "Ты такая золотая", – с юмором подписала девушка кадры.

Элина в футболке с медвежонком.
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Одной из первых фотографии оценила другая бывшая одесситка – Марина Заневская. "Стиль", – вынесла вердикт нынешняя гражданка Бельгии.

Свитолина назвала себя золотой.

Снимки сидящей на бордюре звезды тенниса мгновенно оценили тысячи фолловеров.

Элина Свитолина в стильном наряде.

Также Элина поделилась смешным видеороликом, когда после обещания мужа сводить ее на Рождественский базар оделась уже в шесть утра и присела в ожидании пробуждения Гаэля на его кровать.

Еще Свитолина очень любит слушать музыку и показала, как ритмы захватили ее прямо за рулем машины, – не в самый подходящий момент.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио украинская звезда завоевала бронзовую медаль.

Элина Свитолина взяла медаль Олимпийских игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина ответила про смену гражданства после свадьбы с Монфисом. А недавно в честь теннисистки в Киеве открыли "звезду" на специальной площади.

Свитолина звезда

Недавно теннисистка Свитолина сравнила Монте-Карло и Одессу.

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