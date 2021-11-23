'Моя ты золотая': теннисистка Свитолина посмеялась над собой и потроллила мужа

После окончания теннисного сезона знаменитая украинка Элина Свитолина наслаждается семейной жизнью с французом Гаэлем Монфисом, за которого летом вышла замуж. 26-летняя одесситка умеет находить веселые моменты в жизни и делится ими с поклонниками.

В очередной серии фотографий на своей странице в Instagram Элина показалась в смешной футболке с медвежонком-баскетболистом, в пальто, черных кроссовках на огромной платформе и с цепью на шее. "Ты такая золотая", – с юмором подписала девушка кадры.

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Одной из первых фотографии оценила другая бывшая одесситка – Марина Заневская. "Стиль", – вынесла вердикт нынешняя гражданка Бельгии.

Снимки сидящей на бордюре звезды тенниса мгновенно оценили тысячи фолловеров.

Также Элина поделилась смешным видеороликом, когда после обещания мужа сводить ее на Рождественский базар оделась уже в шесть утра и присела в ожидании пробуждения Гаэля на его кровать.

Еще Свитолина очень любит слушать музыку и показала, как ритмы захватили ее прямо за рулем машины, – не в самый подходящий момент.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио украинская звезда завоевала бронзовую медаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина ответила про смену гражданства после свадьбы с Монфисом. А недавно в честь теннисистки в Киеве открыли "звезду" на специальной площади.

Недавно теннисистка Свитолина сравнила Монте-Карло и Одессу.