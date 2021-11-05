"Мощный и прекрасный": звезда тенниса Свитолина восхитилась Киевом

Одна из лучших теннисисток планеты, Элина Свитолина, в последние годы все больше времени проводит за рубежом. Однако при первой же возможности приезжает на родину и получает удовольствие от пребывания в Украине, не забывая рассказывать о ней в соцсетях.

В нынешний приезд Свитолина получила персональную звезду на специальной площади и нашла время прогуляться по Киеву. 26-летняя красавица поделилась с сотнями тысяч подписчиков ее страницы в Instagram видами нашей столицы, проводя своеобразную популяризацию Украины среди зарубежных поклонников.

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"Исторический, мощный и прекрасный Киев", – подписала звезда серию фотографий.

Сама же Свитолина предстала в необычной белой рубашке с надписями на груди "Правый берег" и "Левый берег" и видом на Днепр. "Рубашка очень крутая", – оценила наряд легкоатлетка Юлия Левченко.

Теннисистка показала как исторические памятники столицы...

... так и современные.

Демонстрацией одного из них теннисистка заявила о своей позиции относительно военных действий России в отношении Украины.

Побывала девушка и в самом центре Киева.

А ближайшие дни Элина проведет в родной Одессе в кругу близких ей людей, после чего вернется к мужу, теннисисту Гаэлю Монфису, в Монако.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская ведущая Лиги чемпионов снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера.

Недавно Свитолина засветилась с Никитюк в Киеве перед получением "звезды".