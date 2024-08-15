Лучший теннисист России устроил истерику во время матча, обматерив тренера. Видео

Первая ракетка России Даниил Медведев устроил настоящий разнос своему тренеру во время матча первого круга престижного турнира в Цинциннати с призовым фондом почти 8 миллионов долларов. Теннисист, проиграв очередное очко 35-му номеру рейтинга Иржи Легечке, в истерике просто обматерил наставника.

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Отыграв гейм, Медведев направился на свое место для отдыха и начала гневно кричать в сторону своего бокса. 28-летний москвич требовал от тренера внести изменения в игру и дать ему советы, которые помогли бы ему переломить ход тяжелого поединка.

"Пошел нах*й! Пошел ты нах*й, б***ь! Твоя х***я не работает! Сделай уже что-нибудь, б***ь! Помоги, б***ь!" – гневно обратился к тренеру россиянин.

После этого судья на вышке сделала замечание Медведеву, на что тот только огрызнулся. "Почему вы делаете предупреждение за нарушение кодекса? Я разговариваю сам с собой. В чем проблема?" – ответил теннисист. А после того, как рефери потребовала от спортсмена рассуждать молча, тот крикнул: "Сама говори в своей голове!".

Сам поединок завершился поражением Медведева в двух партиях – 6:7, 4:6. Это фиаско стало третьим подряд для россиянина на турнирах с хардовым покрытием.

Как сообщал OBOZ.UA, теннисист из Казахстана Александр Бублик исполнил потрясающий удар в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Канады по теннису в Монреале, кинув ракетку под мяч.

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