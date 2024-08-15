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Лучший теннисист России устроил истерику во время матча, обматерив тренера. Видео

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
1,3 т.
Лучший теннисист России устроил истерику во время матча, обматерив тренера. Видео

Первая ракетка России Даниил Медведев устроил настоящий разнос своему тренеру во время матча первого круга престижного турнира в Цинциннати с призовым фондом почти 8 миллионов долларов. Теннисист, проиграв очередное очко 35-му номеру рейтинга Иржи Легечке, в истерике просто обматерил наставника.

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Отыграв гейм, Медведев направился на свое место для отдыха и начала гневно кричать в сторону своего бокса. 28-летний москвич требовал от тренера внести изменения в игру и дать ему советы, которые помогли бы ему переломить ход тяжелого поединка.

Лучший теннисист России устроил истерику во время матча, обматерив тренера. Видео
Лучший теннисист России устроил истерику во время матча, обматерив тренера. Видео

"Пошел нах*й! Пошел ты нах*й, б***ь! Твоя х***я не работает! Сделай уже что-нибудь, б***ь! Помоги, б***ь!" – гневно обратился к тренеру россиянин.

Лучший теннисист России устроил истерику во время матча, обматерив тренера. Видео
Лучший теннисист России устроил истерику во время матча, обматерив тренера. Видео

После этого судья на вышке сделала замечание Медведеву, на что тот только огрызнулся. "Почему вы делаете предупреждение за нарушение кодекса? Я разговариваю сам с собой. В чем проблема?" – ответил теннисист. А после того, как рефери потребовала от спортсмена рассуждать молча, тот крикнул: "Сама говори в своей голове!".

Сам поединок завершился поражением Медведева в двух партиях – 6:7, 4:6. Это фиаско стало третьим подряд для россиянина на турнирах с хардовым покрытием.

Лучший теннисист России устроил истерику во время матча, обматерив тренера. Видео

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