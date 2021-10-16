Лучшие украинские теннисистки сыграют в Москве на Кубке Кремля

Знаменитые украинские теннисистки Ангелина Калинина (№62 WTA, 3-я ракетка страны), Даяна Ястремская (№75 WTA, 4-я ракетка Украины) и Леся Цуренко (№149 WTA, 6-я ракетка) сыграют на турнире "Кубок Кремля". Соревнование с призовым фондом в 922 520 долларов с 18 по 24 октября пройдет в Москве.

21-летняя Ястремская и 24-летняя Калинина попали в основную сетку после того, как их соперницы отказались от выступления. Леся Цуренко свой путь начнет с квалификации.

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Первая игра Ребеккой Шрамковой из Словакии запланирована на 16 октября и начнется в 17:50.

Кроме того в мужском турнире сыграет украинец Илья Марченко (№ 210 ATP). 34-летний уроженец Каменского 16 октября в 10:00 стартует квалификационной игрой против молдованина Раду Албота (№113 АТР).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вторая ракетка Украины Сергей Стаховский отказался выступать на Кубке Кремля из-за агрессии России.

Об этом киевлянин написал на странице знаменитого Евгения Кафельникова в Twitter, попутно поругавшись с легендой российского тенниса.