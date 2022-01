Лучшего теннисиста мира фанаты нашли в ОАЭ после депортации из Австралии. Видео

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович после неудачи в суде в Австралии в "коронавирусном" деле покинул страну вечером в воскресенье, 16 января. Однако без внимания первый номер мирового рейтинга оставался недолго и уже 17 января утром появился в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во время пересадки по пути в Европу в аэропорту в Дубае 34-летний Джоко, хотя и был, по его же словам, очень разочарован, согласился сделать фото с несколькими фанатами, которым удалось пробиться к звезде.

JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH