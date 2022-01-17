Лучшего теннисиста мира фанаты нашли в ОАЭ после депортации из Австралии. Видео

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович после неудачи в суде в Австралии в "коронавирусном" деле покинул страну вечером в воскресенье, 16 января. Однако без внимания первый номер мирового рейтинга оставался недолго и уже 17 января утром появился в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во время пересадки по пути в Европу в аэропорту в Дубае 34-летний Джоко, хотя и был, по его же словам, очень разочарован, согласился сделать фото с несколькими фанатами, которым удалось пробиться к звезде.

Тем временем, министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс заявила, что сербу запрещен въезд в страну на три года из-за аннуляции его визы. При этом премьер-министр страны Скотт Моррисон попытался смягчить запрет, сказав, что "при правильных условиях человек может вернуться". То есть, шансы попасть на Открытый чемпионат Австралии в 2023 году у Новака есть.

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Как сообщал OBOZREVATEL, против Джоковича еще одна страна начала расследование из-за ковида.

А тем временем в Мельбурне украинские теннисистки Свитолина и Костюк успешно стартовали на Australian Open.