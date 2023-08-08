Лучшая теннисистка мира вышла на корт с заклеенным ртом и объяснила причину. Фотофакт

Первая ракетка мира Ига Швентек перед турниром в Монреале провела тренировку с закрытым ртом. Необычные фотографии лучшей теннисистки планеты опубликовал официальный сайт WTA.

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22-летняя полячка призналась, что это связано с выносливостью, но точно объяснить не может, так как не является экспертом в этом деле, а поступила так по указанию тренера.

"Труднее дышать, когда вы дышите только носом, и моему сердцу потом легче повысить частоту сокращений", — сказала Швентек журналистам во время пресс-конференции.

Это упражнение было разработано ее тренером по фитнесу Мацеем Рыщуком. Оно помогает ограничить потребление кислорода для повышения выносливости. Таким образом тренируется сердечно-сосудистая система.

"Все что я делаю на корте становится гораздо более сложным с этой лентой на рту. Так что я думаю, что это способ поработать над моей выносливостью, не заставляя меня бегать так быстро и делать экстремальные вещи", - добавила Швентек.

Отметим, что Швентек с февраля прошлого года постоянно заявляет о своей поддержке Украины, и постоянно выходит на корт с желто-синей лентой на головном уборе.

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