Легенду тенниса, которая поддержала Украину, довели до слез отстранением россиян от Wimbledon

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова выразила сожаление из-за отстранения российских и белорусских спортсменов от Wimbledon. 65-летняя уроженка Праги, которая поддерживает Украину в ее войне против РФ, назвала решение, доведшем ее "почти до слез".

Об этом сама бывшая первая ракетка мира заявила в интервью телеканалу LBC. Она отметила, что наказание представителей России и Беларуси поддерживает только на командном уровне.

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"Я готова рыдать сейчас. Я опустошена и почти в слезах. Мое сердце разрывается от того, что происходит в Украине. Не могу представить, каково это украинским игрокам – соревноваться сейчас. Но это решение вызывает вопросы. Это не выход. Теперь из-за политики ты можешь вовсе не вернуться в Россию и рискуешь благополучием своей семьи, если не откажешься от своей страны. Я поддерживаю запрет для команд, но в индивидуальных видах спорта это неправильно", – отметился девятикратная чемпионка Уимблдонского турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущие украинские теннисисты выступили с совместным заявлением, в котором потребовали отстранить представителей Российской Федерации и Республики Беларусь от всех международных турниров.