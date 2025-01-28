Курникова в инвалидной коляске появилась на публике впервые за 2 года. Как сейчас выглядит бывшая звезда тенниса. Фото

Знаменитая в прошлом теннисистка Анна Курникова была замечена в инвалидной коляске во время визита в торговый центр в Бал-Харборе, Флорида (США), пишет The Sun. Папарацци заметили у 43-летней россиянки ортопедический ботинок на правой ноге, что свидетельствовало о недавней травме.

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Теннисная звезда не появлялась на публике два года, хотя когда-то она занимала 8-е место в мировом рейтинге. Анна была в сопровождении своих двух дочерей — Люси (7 лет) и Марии (4 года), а также друзей. Семью запечатлели, когда они беседовали и смеялись в парковке торгового центра.

Дочери были одеты в одинаковые наряды — белые футболки и джинсы.

Курникова завершила карьеру теннисистки в 2003 году, выиграв 16 титулов в парном разряде. Ее высшее место в парном рейтинге было 1-е в ноябре 1999 года после победы на Открытом чемпионате Австралии в паре с Мартиной Хингис.

В своей карьере в одиночном разряде она не выиграла титул, но достигла полуфинала Уимблдона в 1997 году.

Курникова начала встречаться с певцом Энрике Иглесиасом в 2001 году, после того как снялась в его клипе на песню "Escape".

У пары родилось трое детей, включая Люси и Марию, а также сына Николаса.

Кроме того, Курникова несколько раз занимала титулы самой сексуальной теннисистки, в том числе в 2010 году была признана самой сексуальной теннисисткой всех времен.

Однако ряд травм, в основном проблемы с спиной, привели к ее раннему завершению карьеры в 21 год.

После этого она посвятила себя семейной жизни, в то время как Иглесиас остается более открытым в вопросах о своей семье. Он говорил в интервью, что наслаждается временем с детьми, водит их в школу и наблюдает за их ростом.

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