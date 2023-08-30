'Хотят уничтожить нас как нацию': Костюк призвала, чтобы россиян 'давили везде, где бы они ни находились'

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала международные федерации за допуск спортсменов из России к своим соревнованиям. 21-летняя киевлянка выразила уверенность в том, что полное отстранение представителей страны-агрессорки могло бы повлиять на их отношение к войне.

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Об этом Костюк заявила в интервью авторитетном американскому изданию The New York Times. Наша теннисистка обвинила россиян в геноциде украинского народа. Она также призвала мир, чтобы на российских спортсменов "давили везде, где бы они ни находились".

"Войны жестоки. Но эта война – это другой уровень. Русские не хотят, чтобы мы существовали как нация. Они хотят уничтожить каждого из нас. Тошно, что теннис позволяет россиянам и белорусам продолжать играть. Если бы их отстранили, это заставило бы их признать зверства, совершаемые их странами. Они бы сидели дома, смотрели новости и читали какие-то статьи. У них действительно было бы время посидеть и подумать, что они делают не так, что им не разрешают соревноваться", – подчеркнула Марта.

Ранее Костюк рассказал о том, как Женская теннисная ассоциация (WTA) защищает российских и беларуских спортсменов, которые молчаливо либо открыто поддерживают агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, комментируя смерть Евгения Пригожина предупредил, что так будет со всеми, кто будет пытаться разрушить нашу страну.

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