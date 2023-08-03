Костюк легко разбила лучшую теннисистку Франции и сотворила сенсацию в Вашингтоне

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№34 WTA) обыграла лучшую теннисистку Франции Каролин Гарсию (№6 WTA) и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне с призовым фондом $780 000. Поединок второго круга завершился со счетом 6:2, 6:3.

Видео дня

Наша спортсменка изначально не была фавориткой (1,37 на Гарсию против 3,46 на Костюк по версии bet365), но в результате посрамила все прогнозы букмекеров.

С первых минут у Каролин не пошла игра. В первом сете у 29-летней француженки не получалась первая подача, также полностью ушел прием. Первая партия завершилась при тотальном преимуществе украинки, которая за 27 минут оформила разгромный счет 6:2.

Костюк старалась играть под левую руку и эта тактика себя оправдывала. Гарсия раз за разом ошибалась, била в простых ситуациях в сетку и не могла подать с первого раза. Во втором сете ситуация разворачивалась похожим образом.

Много ошибок Гарсии позволили украинке сделать брейк, но счете 3:2 первая ракетка Франции могла переломить ситуацию. Марта на несколько розыгрышей потеряла концентрацию, однако смогла взять свою подачу.

В 1/4 финала Марта Костюк сыграет против нейтральной россиянки Людмилы Самсоновой (3-я ракетка РФ, №18 WTA). Матч запланирован на пятницу, 4 августа.

"Очень приятно видеть на трибунах украинцев и людей, которые поддерживают Украину. После предыдущих поражений я сделала необходимые выводы. Самсонова сильная теннисистка. Против нее будет непростая игра, но у меня их и так достаточно в карьере", – сказала наша соотечественница после победы.

Напомним, что накануне первая ракетка Украины Элина Свитолина (№27 WTA) обыграла лучшую теннисистку России Дарью Касаткину (№11 WTA) и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне с призовым фондом $780 000. Поединок второго круга завершился со счетом 6:2, 6:2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!