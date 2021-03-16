Коронавирус сильно ударил по моим легким, – украинская теннисистка Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№83 в рейтинге WTA) призналась, что перенесла коронавирус не так просто, как ожидала изначально.

У себя в Instagram наша соотечественница рассказала, что COVID-19 был выявлен у нее несколько недель назад. В наибольшей степени болезнь поразила ее легкие.

"Несколько недель назад я сдала положительный тест на COVID-19. Коронавирус особенно сильно ударил по легким и другим моим органам. По этой причине мне было не так просто победить болезнь, как это казалось изначально. Несмотря на это, сейчас со мной все хорошо. Скоро увидимся в Майами", – рассказала Костюк, прикрепив свою фотографию во время болезни.

Отметим, что турнир серии WTA 1000 пройдет в американском штате Флорида с 23 марта по 3 апреля. В последний раз Марта выходила на корт во время Australian Open в феврале. На первом турнире Большого шлема в 2021 году наша соотечественница выступила неудачно, проиграв уже в первом раунде россиянке Веронике Кудерметовой (№36).

Как сообщал OBOZREVATEL, переболевший коронавирусом борец греко-римского стиля и депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк обнаружил необычную способность после выздоровления.