"Как я жалею об этом". Знаменитая украинская теннисистка "прозрела" из-за войны с Россией

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко эмоционально прокомментировала интервью 2-й ракетки России Андрея Рублева, в котором тот возмущается отстранением всех теннисистов РФ от Wimbledon. 24-летний москвич считает, что спортсмены тут не при чем и объясняет, что он вообще не разбирается в политике.

Цуренко признается, что до начала полномасштабного вторжения в нашу страну, не подозревала, о такой огромной разнице между украинцами и россиянами.

"Человек вообще не интересуется, что происходит в его собственной стране. Не интересуется происходящим в соседней стране. Поразительно. Какая же бездна между нашими государствами и народами, которую я так долго не замечала! Как я жалею об этом. Я была слепа", – написала Цуренко в Facebook.

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Отметим, что 25 февраля Рублев осудил нападение РФ на Украину. Восьмая ракетка планеты выступил против российской военной агрессии на территории нашей страны. После победы на турнире серии ATP-500 в Дубае россиянин подошел к камере и написал на ней "No war, please".

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) запретили представителям РФ и РБ выходить на матчи под государственными флагами. Они принимают участие в турнирах в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZREVATEL Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Сергей Стаховский и другие украинские теннисисты обратились к руководству ATP, WTA и ITF, с требованием отстранить российских и белорусских игроков на тему войны в Украине.