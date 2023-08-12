Известная украинская теннисистка перевернула финал и выиграла турнир в Польше

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в Польше с призовым фондом 115 000 долларов. В финальном матче 23-летняя киевлянка обыграла представительницу Бельгии Грет Миннен (№113 WTA) - 2:6, 6:1, 6:3.

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Начало для Даяны складывалоcь крайне неудачно. Мощная подача соперницы раз за разом выбивала украинку с корта. 7-я ракетка Украины никак не могла нащупать свою игру, уступив партию 2:6.

Ситуация перевернулась во втором гейме, когда наша соотечественница буквально смяла оппонентку, не оставив ей ни одного шанса, оформив разгром 6:1.

После этого психолоическое преимущество было на стороне Даяны, которая уверенно довела встречу до логичной победы.

Для Даяны это стало четвертым титулом WTA в карьере. Таким образом она прервала серию из двух поражений в финалах. Последний раз Ястремская побеждала в Страсбурге в 2019 году.