Известная теннисистка получила нелепую травму и вылетела с престижного турнира. Видео

Известная бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс получила нелепую травму ноги в матче второго раунда турнира серии WTA в Абу-Даби против Софии Кенин и не смогла продолжать противостояние.

В Twitter LorenaPopa появился момент, в котором спортсменка получила повреждение. Она отходила назад, чтобы пробить по высоко летящему мячу, и не заметила небольшой рекламный щит, который стоял за задней линией.

34-летняя Флипкенс, которая в 2013 году была 13-й ракеткой мира, выиграла первый сет (7:5) и уступала американке во втором со счетом 4:5. ей оказали первую помощь, но она все равно не смогла продолжить матч.

После поединка Кенин попыталась утешить бельгийку и пожелала ей успеть восстановиться до начала первого турнира Большого шлема в 2021 году – Australian Open стартует 8 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина победила в своем первом поединке в Абу-Даби и в следующем раунде встретится с россиянкой Верой Звонаревой. Другие наши соотечественницы Марта Костюк и Катерина Бондаренко также пробились во второй этап соревнований.