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Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

Елена Павлова
Теннис
10 минут
1,9 т.
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

Первая ракетка Украины Элина Свитолина эффектно и стремительно вернулась в женский теннисный тур после рождения дочери Скай, выиграв турнир WTA и дойдя до полуфинала на Уимблдоне, а надежную поддержку одесситке обеспечивал ее муж Гаэль Монфис. На днях французский теннисист заявил, что Элина уже не та девушка, с которой он начинал встречаться, но очень гордиться второй половинкой.

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OBOZREVATEL решил вспомнить яркую историю любви двух теннисных звезд, которую обсуждал и продолжает обговаривать весь мир.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

ОТ РИСА ДО ГАЭЛЯ. До Монфиса у Свитолиной были отношения со звездой английского крикета Рисом Топли. Спортсмены встретились в 2016 году в одном из тренажерных залов Лондона, где тогда жила украинка. Двухметровых Рис привлек внимание девушки своими габаритами. А затем они увиделись в ресторане. Пара была очень популярна в Великобритании, но в феврале 2018-го рассталась, как поговаривали, из-за плотных графиков двух звезд.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

А в конце 2018 года Элину и Гаэля несколько раз заметили в компании друг друга – то они вместе отдыхали на яхте, то выкладывали фото из одного и того же ресторана. А уже в начале 2019-го теннисисты официально подтвердили свои отношения.

Как призналась Свитолина, судьбоносная встреча с Монфисом произошла благодаря поездки в Париж и социальным сетям.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Гаэль Монфис
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце года, после победы на Итоговом турнире, я поехала праздновать в компании друзей из Парижа", – вспоминала украинка.

"Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали лишь на несколько дней", – отметила Элина.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

На первом турнире Большого шлема в 2019-м, на Australian Open, все только и говорили про отношения француза и украинки, а перед "Ролан Гаррос" состоялась премьера документального фильма о них. Также теннисисты завели совместный аккаунт в Instagram, назвав его по первым буквам имен и фамилий: GEMS Life – жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

В совместном аккаунте пара выставляла фото и видео: Монфис учил Свитолина танцевать, а у Элины оказался хороший голос и чувство юмора. В итоге им удалось сделать яркое шоу о своем романе. В одной из съемок поучаствовал даже 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

Хотя многие удивлялись, как два таких разных человека могли уживаться вместе – неугомонный и эксцентричный француз и серьезная украинка. О том, что они разные признавался и сам Монфис.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

"Элина такая серьезная! Слишком серьезная по сравнению со мной. Я говорю о том, как она подходит к своей теннисной карьере, идет к своей цели. Я уважаю ее ментальность, то что она делает. Это просто невероятно. Но это не для меня. Я тоже серьезно отношусь к работе. Но совсем по-другому, не так, как Элина. В конце концов, каждый из нас старается быть лучшим на свой собственный манер, думаю, что в этом красота наших отношений", – рассказывал Гаэль.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

ДВА РАЗРЫВА. Однако различие темпераментов и жизненных приоритетов, судя по всему, сказывалось на отношениях пары, потому что летом 2019 года Свитолина и Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram. СМИ тут же начали трубить, что они расстались. Но влюбленные очень быстро помирились. И Элина даже свозила Гаэля в Киев.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

"Монфис – супервоспитанный человек, который влюбленными глазами смотрит на Элину. Я ни разу не видел, чтобы действующий игрок-мужчина разминал перед матчем игрока-женщину, как это происходит у Монфиса и Свитолиной. Гаэль – уникальный игрок, природные данные, как у кошки. Он может что-то невероятное сделать с мячом. И Элина этому у него научилась, я вижу эти удары", – отмечал бывший спонсор украинки Юрий Сапронов.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

На Australian Open-2021 во время пандемии коронавируса паре запретили жить вместе в Мельбурне. Монфис вылетел быстро. И хоть после своего поединка Свитолина пыталась его поддержать, написав на камере "Гаэль" и нарисовав сердечко, что-то между спортсменами произошло, потому что в феврале 2021-го после "шлема" в Австралии Элина и Гаэль взяли перерыв в своих отношениях.

"Решение было принять невероятно сложно, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также лучшие друзья, и понимаем, что нам нужно место для личного пространства, для реализации целей", – написала в социальных сетях Свитолина.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

Те, кто упорно считал роман теннисистов лишь пиар-ходом, уже радостно потирали руки. Но в начале апреля Элина вернулась после турнира в Майами в Монако, где у нее есть апартаменты и где, как оказалось, ее уже ждал Гаэль. Они отправились в путешествие. И 3 апреля на фоне роскошных гор теннисист из Франции сделал Свитолиной предложение, услышав в ответ: "Да!".

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

"Это было очень неожиданно, я удивлялась происходящему. Я чувствовала, что Гаэль немного нервничает и что с нами что-то происходит. Произошедшее стало самым настоящим сюрпризом. Это был действительно потрясающий момент для нас обоих. Поездка, в которую он меня взял, тоже стала сюрпризом. Те фотографии мы сделали в Швейцарии – так что было очень приятно, и пейзаж был очень красивым", – позже рассказала Элина.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

СВАДЬБА ЗА 25 000. Самая ожидаемая свадьба 2021 года в теннисе состоялась 16 июля в Швейцарии. 26-летняя Свитолина в шикарном отеле "Четыре сезона" в Женеве вышла замуж за 34-летнего французского коллегу Монфиса. Как призналась спортсменка, свадьба обошлась им в 25 000 евро – 805 000 гривен по нынешнему курсу, но отель предложил "селебрити" хорошую цену.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

Для официальной церемонии Элина выбрала стильный белый комбинезон, который дополнила сиреневой верхней юбкой и букетом – в тон костюма Монфиса. Вечером украинка блистала уже в платье в пол с элегантно открытой спиной и сексуальным разрезом сбоку.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

На свадьбе присутствовало 75 гостей, среди них – немало селебрити. Например, легенда НБА и сборной Франции Тони Паркер, американская актриса и певица Кристина Милиан, подарившая молодоженам песню. Также выступал французский исполнитель Мэтт Покора.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

Во время празднования Монфис произнес трогательную речь, признавшись, как трудно ему было добиться любви Элины: "Я испытываю столько эмоций. Наверное, выиграть "Ролан Гаррос" было бы проще".

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

ОПОРА ДЛЯ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ. После свадьбы, помимо счастливых моментов, паре пришлось пройти через много испытаний. Свитолина очень болезненно переживает войну в Украине, ее и Гаэля беспокоили травмы, а затем месье и мадам Монфис узнали, что ждут ребенка. Но все пережитое и, особенно, рождение дочери Скай еще больше скрепило их союз.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

"Конечно, Элина изменилась со времени нашего знакомства. Но это больше касается личных вещей, потому что сначала она просто девушка, которая тебе очень нравится, потом она уже становится твоей женой, а сейчас она еще и мать. И это привносит серьезные изменения. Возможно, теперь меньше давления, которое она сама на себя оказывает, ведь у нее есть семья, и я думаю, что она также взрослеет. Поэтому она совсем не похожа на ту девушку, с которой я начал встречаться", – рассказал Монфис.

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Свитолина теннисистка

Вместе с тем француз признался, что всегда видел в ней сильную женщину: "Она сама решает, что ей делать в жизни. Когда мы пришли к решению, что хотим иметь ребенка, это был мощный шаг, потому что он означал перерыв, ты ставишь на паузу свою карьеру. Думаю, это нелегкое решение, даже со всей любовью и желанием иметь семью, но сделать это, когда ты в топе... И когда она это сделала, я был такой: "Вау". Я был поражен".

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

Гаэль вспомнил, как жене было тяжело в начале полномасштабной войны. В Украине оставалась семья Элины, что заставляло ее испытывать страх и тревогу каждый день: "Моя роль заключалась в том, чтобы быть рядом, чтобы она могла положиться на меня, если захочет. Мы – команда, и я знаю, что у нее бывают трудные моменты. Я стараюсь находиться рядом и быть для нее крепкой опорой, когда она в этом нуждается".

Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза
Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что двукратный олимпийский чемпион восхитился Свитолиной.

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