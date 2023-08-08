Удивительное совпадение свело Свитолину с будущим мужем: яркая история любви украинки и француза

Первая ракетка Украины Элина Свитолина эффектно и стремительно вернулась в женский теннисный тур после рождения дочери Скай, выиграв турнир WTA и дойдя до полуфинала на Уимблдоне, а надежную поддержку одесситке обеспечивал ее муж Гаэль Монфис. На днях французский теннисист заявил, что Элина уже не та девушка, с которой он начинал встречаться, но очень гордиться второй половинкой.

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OBOZREVATEL решил вспомнить яркую историю любви двух теннисных звезд, которую обсуждал и продолжает обговаривать весь мир.

ОТ РИСА ДО ГАЭЛЯ. До Монфиса у Свитолиной были отношения со звездой английского крикета Рисом Топли. Спортсмены встретились в 2016 году в одном из тренажерных залов Лондона, где тогда жила украинка. Двухметровых Рис привлек внимание девушки своими габаритами. А затем они увиделись в ресторане. Пара была очень популярна в Великобритании, но в феврале 2018-го рассталась, как поговаривали, из-за плотных графиков двух звезд.

А в конце 2018 года Элину и Гаэля несколько раз заметили в компании друг друга – то они вместе отдыхали на яхте, то выкладывали фото из одного и того же ресторана. А уже в начале 2019-го теннисисты официально подтвердили свои отношения.

Как призналась Свитолина, судьбоносная встреча с Монфисом произошла благодаря поездки в Париж и социальным сетям.

"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце года, после победы на Итоговом турнире, я поехала праздновать в компании друзей из Парижа", – вспоминала украинка.

"Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали лишь на несколько дней", – отметила Элина.

На первом турнире Большого шлема в 2019-м, на Australian Open, все только и говорили про отношения француза и украинки, а перед "Ролан Гаррос" состоялась премьера документального фильма о них. Также теннисисты завели совместный аккаунт в Instagram, назвав его по первым буквам имен и фамилий: GEMS Life – жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной.

В совместном аккаунте пара выставляла фото и видео: Монфис учил Свитолина танцевать, а у Элины оказался хороший голос и чувство юмора. В итоге им удалось сделать яркое шоу о своем романе. В одной из съемок поучаствовал даже 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер.

Хотя многие удивлялись, как два таких разных человека могли уживаться вместе – неугомонный и эксцентричный француз и серьезная украинка. О том, что они разные признавался и сам Монфис.

"Элина такая серьезная! Слишком серьезная по сравнению со мной. Я говорю о том, как она подходит к своей теннисной карьере, идет к своей цели. Я уважаю ее ментальность, то что она делает. Это просто невероятно. Но это не для меня. Я тоже серьезно отношусь к работе. Но совсем по-другому, не так, как Элина. В конце концов, каждый из нас старается быть лучшим на свой собственный манер, думаю, что в этом красота наших отношений", – рассказывал Гаэль.

ДВА РАЗРЫВА. Однако различие темпераментов и жизненных приоритетов, судя по всему, сказывалось на отношениях пары, потому что летом 2019 года Свитолина и Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram. СМИ тут же начали трубить, что они расстались. Но влюбленные очень быстро помирились. И Элина даже свозила Гаэля в Киев.

"Монфис – супервоспитанный человек, который влюбленными глазами смотрит на Элину. Я ни разу не видел, чтобы действующий игрок-мужчина разминал перед матчем игрока-женщину, как это происходит у Монфиса и Свитолиной. Гаэль – уникальный игрок, природные данные, как у кошки. Он может что-то невероятное сделать с мячом. И Элина этому у него научилась, я вижу эти удары", – отмечал бывший спонсор украинки Юрий Сапронов.

На Australian Open-2021 во время пандемии коронавируса паре запретили жить вместе в Мельбурне. Монфис вылетел быстро. И хоть после своего поединка Свитолина пыталась его поддержать, написав на камере "Гаэль" и нарисовав сердечко, что-то между спортсменами произошло, потому что в феврале 2021-го после "шлема" в Австралии Элина и Гаэль взяли перерыв в своих отношениях.

"Решение было принять невероятно сложно, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также лучшие друзья, и понимаем, что нам нужно место для личного пространства, для реализации целей", – написала в социальных сетях Свитолина.

Те, кто упорно считал роман теннисистов лишь пиар-ходом, уже радостно потирали руки. Но в начале апреля Элина вернулась после турнира в Майами в Монако, где у нее есть апартаменты и где, как оказалось, ее уже ждал Гаэль. Они отправились в путешествие. И 3 апреля на фоне роскошных гор теннисист из Франции сделал Свитолиной предложение, услышав в ответ: "Да!".

"Это было очень неожиданно, я удивлялась происходящему. Я чувствовала, что Гаэль немного нервничает и что с нами что-то происходит. Произошедшее стало самым настоящим сюрпризом. Это был действительно потрясающий момент для нас обоих. Поездка, в которую он меня взял, тоже стала сюрпризом. Те фотографии мы сделали в Швейцарии – так что было очень приятно, и пейзаж был очень красивым", – позже рассказала Элина.

СВАДЬБА ЗА 25 000. Самая ожидаемая свадьба 2021 года в теннисе состоялась 16 июля в Швейцарии. 26-летняя Свитолина в шикарном отеле "Четыре сезона" в Женеве вышла замуж за 34-летнего французского коллегу Монфиса. Как призналась спортсменка, свадьба обошлась им в 25 000 евро – 805 000 гривен по нынешнему курсу, но отель предложил "селебрити" хорошую цену.

Для официальной церемонии Элина выбрала стильный белый комбинезон, который дополнила сиреневой верхней юбкой и букетом – в тон костюма Монфиса. Вечером украинка блистала уже в платье в пол с элегантно открытой спиной и сексуальным разрезом сбоку.

На свадьбе присутствовало 75 гостей, среди них – немало селебрити. Например, легенда НБА и сборной Франции Тони Паркер, американская актриса и певица Кристина Милиан, подарившая молодоженам песню. Также выступал французский исполнитель Мэтт Покора.

Во время празднования Монфис произнес трогательную речь, признавшись, как трудно ему было добиться любви Элины: "Я испытываю столько эмоций. Наверное, выиграть "Ролан Гаррос" было бы проще".

ОПОРА ДЛЯ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ. После свадьбы, помимо счастливых моментов, паре пришлось пройти через много испытаний. Свитолина очень болезненно переживает войну в Украине, ее и Гаэля беспокоили травмы, а затем месье и мадам Монфис узнали, что ждут ребенка. Но все пережитое и, особенно, рождение дочери Скай еще больше скрепило их союз.

"Конечно, Элина изменилась со времени нашего знакомства. Но это больше касается личных вещей, потому что сначала она просто девушка, которая тебе очень нравится, потом она уже становится твоей женой, а сейчас она еще и мать. И это привносит серьезные изменения. Возможно, теперь меньше давления, которое она сама на себя оказывает, ведь у нее есть семья, и я думаю, что она также взрослеет. Поэтому она совсем не похожа на ту девушку, с которой я начал встречаться", – рассказал Монфис.

Вместе с тем француз признался, что всегда видел в ней сильную женщину: "Она сама решает, что ей делать в жизни. Когда мы пришли к решению, что хотим иметь ребенка, это был мощный шаг, потому что он означал перерыв, ты ставишь на паузу свою карьеру. Думаю, это нелегкое решение, даже со всей любовью и желанием иметь семью, но сделать это, когда ты в топе... И когда она это сделала, я был такой: "Вау". Я был поражен".

Гаэль вспомнил, как жене было тяжело в начале полномасштабной войны. В Украине оставалась семья Элины, что заставляло ее испытывать страх и тревогу каждый день: "Моя роль заключалась в том, чтобы быть рядом, чтобы она могла положиться на меня, если захочет. Мы – команда, и я знаю, что у нее бывают трудные моменты. Я стараюсь находиться рядом и быть для нее крепкой опорой, когда она в этом нуждается".

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