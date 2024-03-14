'И это в момент, когда границу штурмуют?' То, что сделала Костюк с россиянкой, порвало болельщиков из РФ

Победа третьей ракетки Украины Марты Костюк (№32 WTA) над нейтральной спортсменкой с российским паспортом Анастасией Потаповой спровоцировало настоящую истерику у болельщиков РФ. Любители тенниса из России не смогли простить своей соотечественнице первый сет, проигранный со счетом 0:6.

"И это в момент, когда границу штурмуют? Настя, Настя", "Украинки везде сильнее. Ругаться не стану, а больше сказать за игру Насти нечего, так как она делала вид, что играет", "Ужасная игра Потапчика", "Пусть тренер ей объяснит, что мяч должен сетку перелетать", "Позорное безнадежное дно", – пишут поклонники спорта из РФ.

Досталось от российских юзеров и влюбленному Потаповой - казахстанскому теннисисту с русскими корнями Александру Шевченко (№101 ATP).

Зря казаха в бокс притащила, от него никакой поддержки и играла, как будто всю ночь где то гасились", – стебутся пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк впервые в своей карьере вышла в 1/2 финала турнира уровня WTA 1000. В Индиан-Уэллс (США) 21-летняя киевлянка за 70 минут легко расправилась Потаповой - 6:0, 7:5.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!