"Если кто думает, что война заканчивается..." Стаховский посоветовал готовится к мобилизации всем украинцам

Прославленный украинский теннисист Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, уверен, что в войне придется участвовать абсолютно всем жителям нашей страны. У себя в Instagram Сергей посоветовал соотечественникам не тешить себя иллюзиями по поводу войны.

Видео дня

Стаховский уверен, что защищать Родину придется всем без исключения, и чем быстрее украинцы это поймут, тем больше у них шансов остаться в живых после мобилизации.

"Все кто сейчас дома и считает что война уже заканчивается или что его это затронет очень сильно ошибаются. Оружие в руки придется взять каждому из нас... раньше или поздно. Поэтому пока вы дома и живете спокойную жизнь, помните, что за каждый спокойный день кто-то из наших побратимов отдал жизнь… готовьтесь к военному делу, пока у вас есть возможность выбирать инструкторов, курсы и направление. Когда вас мобилизуют ваши шансы быть успешным воином и выжить повысятся в разы", – написал Сергей.

Спортсмен добавил, что сила украинцев в единстве и преданности друг другу и Родине.

В недавнем интервью Стаховский отметил, что Украина может победить лишь благодаря распаду России. Спортсмен-воин считает, что тот факт, что наша страна встретила Новый год свободной – это уже победа.

Также теннисист похвастался своими трофеями, выложив фотографии военнопленных.

Кроме того Стаховский выложил снимки из самой горячей точки фронта. Сергей побывал в Бахмуте и сфотографировался в разбомбленной школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!