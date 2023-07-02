Где смотреть онлайн Свитолина – Уильямс: расписание трансляций Wimbledon

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина (№75 WTA) в понедельник, 3 июля, в 9-й раз в своей картере сыграет на легендарном Wimbledon. В первом круге турнира с призовым фондом 52,2 миллиона евро 4-й ракетке Украины будет противостоять 43-летняя американка Винус Уильямс (№554 WTA).

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Свитолина и Уильямс будут играть на центральном корте вторым запуском. Начала турнира в 15:30 по киевскому времени. Ориентировочное время старта матча – 17:30.

Все болельщики в Украине смогут поболеть за 28-летнюю одесситку благодаря трансляции на телеканале Setanta, который входит в подписку "Максимальная" медиасервиса Megogo.

Отметим, что Вильямс является 5-кратной победительница английского мейджора, в то время как Свитолина доходила максиму до полуфинала, уступив в 2019 году Симоне Халеп (1:6, 3:6).

За свою карьеру соперницы 4 раза встречались между собой. Счет 3:1 в пользу нашей соотечественницы.

Кроме Элины на травяных кортах Лондона сыграют еще четыре украинки.

Ангелина Калинина (№26 WTA) проведет матч с Джессикой Боусас Манейро из Испании (№167 WTA), Марта Костюк встретиться с представительницей Греции Марии Саккари (№8 WTA), Леся Цуренко (№56 WTA) сразится с американкой Клэр Лю (№95 WTA), а Екатерине Байндль (№86 WTA) будет противостоять с 96-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада).

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