ФТУ и Бидный отреагировали на рукопожатие украинской теннисистки с россиянкой на Australian Open

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный отреагировал поступок украинской теннисистки Елизаветы Котляр. 16-летняя днепрянка пожала руку россиянке Владе Минчевой после поражения на юниорском Australian Open.

Видео дня

Чиновник заявил, что он изучает ситуацию и позже озвучит официальную позицию Министерства. Бидный признался, что после просмотра видео у него сложилось впечатление, что украинку спровоцировали.

"Все, кто участвовал в крупных турнирах, знают, какое напряжение там происходит, и атлеты могут стать легкой мишенью для провокаций. Тем более что мы видим, как на каждом турнире россияне пытаются использовать украинских атлетов для собственной пропаганды. Именно это мы увидели в исполнении российских пропагандистских медиа", – написал глава Минспорта у себя в Facebook.

В Федерации тенниса Украины подозревают Котляр в неумышленной ошибке, так как все теннисисты знают, кто напал на их Родину.

""Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком", - подчеркнули в Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее свой комментарий дал отец 16-летней теннисистки. Константин Котляр заявил, что его дочка совершила ошибку и объяснил это большим напряжением на корте.

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