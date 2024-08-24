'Это просто удивительно!' Видео с первой ракеткой Украины в коротких шортах произвело фурор в сети

Первая ракетка Украины Марта Костюк потрясал пользователей Instagram своей спортивной красотой. Известный аккаунт culture.tennis выложил небольшое видео с лучшими моментами игры 22-летней киевлянки, собрав массу восторженных комментариев под ним.

Видео дня

Пользователи поражаются внешними данными украинки, особенно отличая красоту ее ног.

"Это просто удивительно, насколько совершенно выглядит Марта! Она на 99% состоит из сухих мышц", "Абсолютно шикарная девушка, прекрасная во всех сміслах", "Я хочу такие же ноги. Желательно от шеи", - не сдерживают эмоций юзеры.

Напомним, что Марта 26 августа стартует на Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1-го тура US Open 19-я ракетка мира сразится с местной теннисисткой Маккартни Кесслер (№98 WTA). Ориентировочное время начала 23:15 по киевскому времени.

Отметим, что в этом году в основе US Open сыграют семь представительниц Украины, что является историческим рекордом.

Расписание 26 августа (1-й круг):

18:00. Элина Свитолина (№28 WTA) – Мария Лурдес Карле (№86 WTA), Аргентина

18:00. Даяна Ястремская (№33 WTA) – Юле Нимайер (№100 WTA), Германия

20:00. Ангелина Калинина (№54 WTA) – Осеан Доден (№83 WTA), Франция

20:00. Леся Цуренко (№82 WTA) – Пейтон Стернс (№47 WTA), США

23:30. Екатерина Байндл (№308 WTA) – Элизабетта Коччаретто (№64 WTA), Италия

27 августа, 01:00. Юлия Стародубцева (№146 WTA) – Виктория Азаренко (№20 WTA), Беларусь

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