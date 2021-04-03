Элина Свитолина обручилась, показав жениха и кольцо

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обручилась со своим давним бойфрендом Гаэлем Монфисом.

26-летняя одесситка у себя в Instagram опубликовала совместное фото с французским теннисистом.

"Да! К началу нашей вечности", – подписала снимок спортсменка, опубликовав совместное фото с темнокожим спортсменом и фото обручального кольца.

Элина и Гаэль Instagram Свитолиной

Обручальное кольцо Instagram Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Instagram стал активным совместный аккаунт спортсменов g.e.m.s.life и в нем появилась новая запись.

Впервые о совместной жизни Монфиса и Свитолиной стало известно 17 января 2019 года. Во время пресс-конференции после матча 2-го тура Australian Open одесситка сделала откровенное признание о своей личной жизни.

После 5 месяцев совместной жизни, пара рассталась, удалив аккаунт в Instagram, который она совместно вели.

Спустя 20 дней Элина и Гаэль вернули совместный аккаунт в социальной сети Instagram, объяснив свои отношения.

Подобная ситуация повторилась и в январе 2021-го, когда Свитолина объявила о "перерыве в отношениях" с Монфисом и назвала причину.

Эта пауза продлилась до конца марта.

Отметим, что до Монфиса украинка встречалась с британским крикетистом Рисом Топли, с которым рассталась в декабре 2018 года после победы на турнире в Дубае .