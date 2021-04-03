Еліна Світоліна заручилася, показавши нареченого і обручку

Перша ракетка України Еліна Світоліна заручилася зі своїм давнім бойфрендом Гаелем Монфісом.

26-річна одеситка у себе в Instagram опублікувала спільне фото з французьким тенісистом.

"Це "Так" початку нашої вічності", – підписала знімок спортсменка, опублікувавши спільне фото з темношкірим спортсменом і фото обручки.

Еліна і Гаель Instagram Світоліної

Обручка Instagram Еліни Світоліної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Instagram став активним спільний акаунт спортсменів g.e.m.s.life і в ньому з'явився новий запис.

Вперше про спільне життя Монфіса і Світоліної стало відомо 17 січня 2019 року. Під час пресконференції після матчу 2-го туру Australian Open одеситка зробила відверте зізнання про своє особисте життя.

Після 5 місяців спільного життя, пара розлучилася, видаливши акаунт в Instagram, який вони спільно вели.

Через 20 днів Еліна і Гаель повернули спільний акаунт у соціальній мережі Instagram, пояснивши свої відносини.

Подібна ситуація повторилася і в січні 2021-го, коли Світоліна оголосила про "перерві у відносинах" з Монфісом і назвала причину.

Ця пауза тривала до кінця березня.

Відзначимо, що до Монфіса українка зустрічалася з британським крикетистом Рiсом Топлi, з яким розлучилася в грудні 2018 роки після перемоги на турнірі в Дубаї.