Единственная из России, у кого есть яйца: звездную теннисистку, которая пошла против Кремля, не пускали на Олимпиаду и обзывали идиоткой

Бегство одной из лучших теннисисток России Дарьи Касаткиной под флаг Австралии стало очень неприятным сюрпризом для РФ. Хотя 27-летняя теннисистка уже три года считается врагом своей страны за осуждение войны, и если бы вернулась домой, то, вероятно, сразу оказалась где-то в ФСБ или другом силовом учреждении бывшей родины. А поскольку достать ее в Барселоне не могли, то наказали отстранением от Олимпиады-2024.

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Дарья стала врагом своей страны в 2022 году, когда на тот момент первая ракетка России сделала ряд громких заявлений о войне в Украине и выступила против агрессии Кремля. Об этом уроженка Тольятти рассказала в интервью блогеру Виктору Кравченко. Тогда, обсуждая вторжение РФ, Касаткина не смогла сдержать слез, а также призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации и посоветовала юным российским спортсменам менять гражданство, чтобы иметь возможность выступать.

"Это ужас. Если бы что-то могло хотя бы на 1% остановить это, без раздумий сделала бы... Но мы не можем никак повлиять. И от этого бессилие. Кто может на это повлиять... Европа них*ра не может сделать. Я хочу играть с теннисистами, которые могут вести подготовку так же, как и я, которым не нужно думать о том, что разбомбили их корты. Я не представляю, что это, когда у тебя нет дома, бл*дь. Не потому, что ты его еще не нашел, а потому, что у тебя его забрали", – сказала Касаткина, после чего расплакалась.

Касаткина, проживавшая и тренировавшаяся в Барселоне, уже тогда размышляла над тем, чтобы отказаться от паспорта страны-агрессора. А потом добила скрепных соотечественников, признавшись, что она сейчас находится в отношениях с девушкой. А после интервью выложила в Instagram совместное фото с известной российской фигуристкой Наталией Забияко.

Такие смелые для РФ заявления имели эффект разорвавшейся бомбы. Теннисистка попала под шквал оскорблений и критики. Некоторые болельщики за поребриком откровенно радовались поражениям своих спортсменок. Дарья стала мишенью для пропагандистов. И только ленивый не "бросил в нее камни", чтобы выслужиться перед преступной властью.

"Происходит это не от большого ума. Живи как хочешь, но, пожалуйста, живи скромно. Очередная тупость и глупость. Идиоты больше ничего не могу сказать", – не подбирал слов гандбольный тренер Евгений Трефилов.

Но это не заставило Дарью молчать. Особенно ее раздражали знакомые россияне, которые продолжали жить своей жизнью: "Меня это бесит. У меня много друзей и знакомых в России. Я смотрю их социальные сети – веселые, как всегда. Может, даже больше. Я думаю: "Вы что, конченые реально?" У нас у всех есть либо друзья, либо знакомые, либо родственники в Украине. Вы серьезно? Вы эту х*рню постите? Вы не можете без этого вообще? Вам обязательно нужно все это постить? Меня это прямо... Ух...".

Конечно, такая "наглость" спортсменки не могла остаться без ответа российской власти. Они не могли помешать Касаткиной выступать не на коммерческих турнирах, но смогли закрыть перед ней двери на Олимпиаду-2024 в Париже, отобрав для Игр других "нейтральных" теннисистов.

Бывшая первая ракетка Украины по теннису Сергей Стаховский, который после полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, а затем вошел в состав спецподразделения СБУ "Альфа", считает, что Касаткина – единственная спортсменка России, которая имеет яйца, но подтвердил, что это закончилось для нее преследованием в родной стране.

"Чем это закончилось для Касаткиной? На Олимпиаду она не едет. Как и Рублев, отчасти сказавший, что плохо то, что делается. Конечно, те, кто там сейчас, они этого говорить не будут", – анализировал Стаховский.

"А Касаткина сейчас в принципе невъездная в Россию, потому что кроме того, что она сказала, что не поддерживает эту войну и стесняется ее, еще и призналась, что она нетрадиционной ориентации. А в РФ это очень тяжелая история. Поэтому она на самом деле единственная спортсменка из России, которая имеет, как говорится, яйца", – отметил защитник.

Выражала благодарность Касаткиной за ее позицию и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Так, после победы одесситки на Ролан Гаррос-2023 теннисистки не стали жать друг другу руки, однако тогда еще россиянка показала украинке большой палец, поздравив ее таким образом с выигрышем.

А на послематчевой пресс-конференции свое слово сказала уже Свитолина: "Очень благодарна ей за ту позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, который высказался публично, что сделали не так много игроков. Она смелая".

Неизвестно, что стало последней каплей для Дарьи – отстранение от Олимпиады, травля официальных лиц РФ или, возможно, родина каким-то иным образом ставила ей палки в колеса, но в марте она объявила о смене гражданства.

Сам факт побега из России не удивил, ведь на спортсменку давило мнение, что она представляет страну-агрессора, и отношение к ней соответствующее, включая лишение флага. "Это тяжело, потому что ты чувствуешь, что тебя наказывают за то, чего я не делала, и за те действия моей страны, с которыми лично я не согласна, но исключений они не делают", – признавалась уроженка Тольятти.

Однако сюрпризом для теннисного мира стала страна, предоставившая Касаткиной свое гражданство, – Австралия. Многие ожидали, что спортсменка получит испанский паспорт, ведь после февраля 2022 года на постоянной основе жила в Барселоне. Однако теперь местом ее резиденции считается Мельбурн.

Смена гражданства должна помочь бывшей россиянке чувствовать себя свободнее в профессиональном плане, да и психологически. К тому же в Австралии легализованы однополые браки, и Дарья сможет жениться на своей любимой Наталье.

А вот в Кубке Билли Джин Кинг она за Австралию выступать не сможет – по правилам ITF спортсмен может представлять всего одну сборную за карьеру. Тем не менее в сетке личных турниров Касаткина, занимающей 12 место в мировом рейтинге, сразу числится первой ракеткой страны. Поскольку после ухода Эшли Барти на Зеленом континенте не было теннисисток столь высокого уровня.

"Я не буду врать. Это эмоционально для меня. Но я действительно рада начать эту новую главу своей жизни и представлять Австралию на большой сцене. Честно говоря, учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Как открытая лесбиянка я должна была сделать этот шаг, если хочу быть собой."

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