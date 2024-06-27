'Единственная спортсменка России, имеющая яйца': Стаховский рассказал о судьбе несогласных в РФ и почему игроки тура солидарны с московитами

Бывшая первая ракетка Украины по теннису Сергей Стаховский, после полномасштабного вторжения присоединившийся к рядам ВСУ, а затем вошедший в состав спецподразделения СБУ "Альфа", считает, что большинство российских теннисистов пассивно поддерживают войну в его стране. И зря рассчитывать, что молодое поколение будет мыслить как-то иначе.

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Также в комментарии OBOZ.UA Сергей признался, что игроки в туре чувствуют коллегиальность с теми же московитами и оправдывают их молчание. WTA и ATP не отстраняют представителей стран-агрессоров от соревнований, и они собираются ехать на Олимпиаду. Хотя и в других видах Украине после ряда жалоб удалось отцепить часть сторонников кремлевского режима.

"Международное сообщество прислушивается к Украине, а спортсмены – нет. В теннисе я чувствую, что они достаточно четко сказали, что они не могут повлиять на эту войну. Спортсмены, к сожалению, чувствуют коллегиальность с теми же московитами. Они говорят: "Ну, они же ничего не могут изменить в этой ситуации", – рассказал Стаховский.

"А вопрос о том, что они даже не попытались ничего изменить. Мол, это ведь не их работа. Хотя у них там миллионы подписчиков, большие платформы, площадки. Но они всем этим не пользуются. Потому что не то, что они против войны. Потому что они где-то пассивно "за" эту войну. Поэтому, к сожалению, имеем то, что имеем. И не очень-то оно все приятно", – признается бывший теннисист.

Единственное, что радует, по мнению Сергея, это то, что представители РФ и РБ до сих пор играют без флага и без страны: "Это хотя бы минимум. И это, на самом деле, беспрецедентно для ATP и WTA что-то такое сделать. Но, к сожалению, больше, чем это, уже никто не сделает".

В разговоре с Сергеем мы вспомнили пример осудившей войну российской теннисистки Дарьи Касаткиной и надежды, что кто-то из коллег из РФ ее поддержит. И спросили, не обращался ли к кому-нибудь и сам бывший теннисист.

"Я общался с Рублевым в свое время и со всеми. Но чем это закончилось для Касаткиной? На Олимпиаду она не едет. Как и Рублев, отчасти сказавший, что то, что происходит, плохо. Поэтому ничем позитивным для людей это не обернулось. Конечно, те, кто там сейчас, они этого говорить не будут", – уверен Стаховский.

"А Касаткина сейчас, в принципе, невъездная в Россию, потому что, кроме того, что она сказала, что не поддерживает эту войну и стыдится ее, еще и призналась, что она нетрадиционной ориентации. А в РФ это очень тяжелая история. Поэтому она, на самом деле, единственная спортсменка из России, которая имеет, как говорится, яйца", – отметил защитник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Стаховский признался, что не пожмет руку Ломаченко и высказался об Усике.

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