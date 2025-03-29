'Предательский' поступок одной из лучших теннисисток России вызвал истерику в РФ

Решение второй ракетки России Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство на австралийское вызвал бурную реакцию в РФ. Теннисистка, ранее открыто говорившая о своей нетрадиционной ориентации и поддержавшая Украину, подверглась новой волне критики.

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с резкими заявлениями в её адрес.

"Конечно, я таких называю предателями, потому что сам являюсь большим патриотом, несмотря на то, что меня оскорбили. Она не права, потому что на нее потратили очень много, но она все заработала там", – цитирует Тихонова "ВсеПроСпорт".

Не осталась в стороне и депутат Госдумы Светлана Журова. Она считает, что Касаткина должна была понимать последствия своих слов, поскольку в России такие вещи воспринимаются крайне неоднозначно. По её мнению, спортсменке придётся столкнуться с негативной реакцией общества.

Глава комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Дарьи Касаткиной сменить гражданство, заявив, что Россия "ничего не потеряет" из-за её ухода. По его словам, теннисистка должна была быть благодарна стране, которая её воспитала, но в итоге поступила с родиной предательски.

Свищёв подчеркнул, что у Касаткиной "особенные взгляды на жизнь", и, вероятно, ей будет проще в Австралии. При этом он отметил, что российский теннис не понесёт серьёзных потерь: "Ну, ушла и ушла Касаткина. Туда ей дорога, значит".

Депутат также напомнил, что в стране достаточно талантливых спортсменок, таких как Мирра Андреева, и российская теннисная школа остаётся одной из сильнейших в мире.

В комментариях российские болельщики высмеяли Тихонова.

"А таких как Тихонов называют болванами", Что в голове у всех этих скрептанутых?", "Предатели - это такие как ты, а она честный человек", – пишут юзеры.

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