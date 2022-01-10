Джокович болел коронавирусом и встречался с детьми: брат теннисиста ушел от ответа

Лучший теннисист планеты Новак Джокович знал о своем положительном тесте на коронавирус, сданном 16 декабря, но все равно принимал участие в массовых мероприятиях. Его брат Джордже на пресс-конференции по поводу выхода Новака из-под стражи в Австралии подтвердил информацию, что тот заболел 16-го числа.

Финал же встречи с журналистами получился скандальным. Вместо ответа на вопрос, почему же Новак 17-18 декабря встречался с людьми, Джордже внезапно завершил мероприятие.

The Djokovic family news conference finished abruptly after Novak's brother was questioned about the postive COVID test Novak got on December 16th, which was revealed in court. 👇 pic.twitter.com/wLdkqXbeg1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 10, 2022

В частности, известно, что в следующие два дня после заболевания коронавирусом Джокович принимал участие в мероприятии местной почты и получал марку собственного имени, награждал юных спортсменов, давал интервью и проводил фотосессию. Причем, лишь раз он находился в маске. Затем он посетил баскетбольный матч Евролиги, а 25 декабря его фотографировали на улицах Белграда, тогда как он должен был проходить 14-дневную изоляцию.

Видео дня

Получается, что то ли Новак не болел коронавирусом и сфабриковал документы для въезда в Австралию. А то ли подхватил коронавирус и все равно общался с множеством людей вместо пребывания на карантине.

Пока же, как сообщал OBOZREVATEL, лучший теннисист планеты выиграл "ковидное" дело.

Также Джокович провел в Мельбурне тренировку, а его фанатов разогнали газом.