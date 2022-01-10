Джокович болел коронавирусом и встречался с детьми: брат теннисиста ушел от ответа

Андрей Фоменко
Теннис
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Джокович болел коронавирусом и встречался с детьми: брат теннисиста ушел от ответа

Лучший теннисист планеты Новак Джокович знал о своем положительном тесте на коронавирус, сданном 16 декабря, но все равно принимал участие в массовых мероприятиях. Его брат Джордже на пресс-конференции по поводу выхода Новака из-под стражи в Австралии подтвердил информацию, что тот заболел 16-го числа.

Финал же встречи с журналистами получился скандальным. Вместо ответа на вопрос, почему же Новак 17-18 декабря встречался с людьми, Джордже внезапно завершил мероприятие.

В частности, известно, что в следующие два дня после заболевания коронавирусом Джокович принимал участие в мероприятии местной почты и получал марку собственного имени, награждал юных спортсменов, давал интервью и проводил фотосессию. Причем, лишь раз он находился в маске. Затем он посетил баскетбольный матч Евролиги, а 25 декабря его фотографировали на улицах Белграда, тогда как он должен был проходить 14-дневную изоляцию.

Видео дня
Джокович на баскетбольном матче.

Получается, что то ли Новак не болел коронавирусом и сфабриковал документы для въезда в Австралию. А то ли подхватил коронавирус и все равно общался с множеством людей вместо пребывания на карантине.

Пока же, как сообщал OBOZREVATEL, лучший теннисист планеты выиграл "ковидное" дело.

Также Джокович провел в Мельбурне тренировку, а его фанатов разогнали газом.

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