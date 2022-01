Джокович болел коронавирусом и встречался с детьми: брат теннисиста ушел от ответа

Лучший теннисист планеты Новак Джокович знал о своем положительном тесте на коронавирус, сданном 16 декабря, но все равно принимал участие в массовых мероприятиях. Его брат Джордже на пресс-конференции по поводу выхода Новака из-под стражи в Австралии подтвердил информацию, что тот заболел 16-го числа.

Финал же встречи с журналистами получился скандальным. Вместо ответа на вопрос, почему же Новак 17-18 декабря встречался с людьми, Джордже внезапно завершил мероприятие.

The Djokovic family news conference finished abruptly after Novak's brother was questioned about the postive COVID test Novak got on December 16th, which was revealed in court. 👇 pic.twitter.com/wLdkqXbeg1