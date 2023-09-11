Джокович разгромил первую ракетку России в финале US Open-2023 и упрочил рекорд

Легендарный теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США US Open-2023 в мужском одиночном разряде. В финальном матче турнира, который проходил на кортах Нью-Йорка, 36-летний серб разобрался в трех партиях с россиянином Даниилом Медведевым – 6:3, 7:6, 6:3.

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Спортсмены провели на корте 3 часа 16 минут. За это время Джокович четыре раза подал навылет, реализовал три из шести брейк-поинтов и выиграл 38 активных розыгрыша. В свой пассив серб записал четыре двойные и 35 невынужденных ошибок. Новак превзошел теннисиста из страны-агресорки во всех показателях кроме эйсов и процента попадания мяча в площадь корта на первой подаче.

Для Джоковича триумф в США стал 24-м в турнира серии Большого шлема и четвертым на US Open. Он увеличил отрыв от испанца Рафаэля Надаля в активе которого 22 победы на Grand Slam. В нынешнем сезоне Новаку не удалось выиграть лишь Открытый чемпионат Великобритании Wimbledon, в финале которого он уступил Карлосу Алькарасу.

После этой победы Новак вернулся на первую строчку мирового рейтинга, опередив того же Алькараса. Напомним, в женском одиночном разряде на US Open-2023 победила 19-летняя Кори Гауфф, которая одолела Арину Соболенко из Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, победа украинской теннисистки Элины Свитолиной над представительницей РФ Анастасией Павлюченковой (5:7, 6:4, 6:4) в 1/32 финала US Open вызвала смешанные чувства у российских болельщиков.

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