19-летняя теннисистка, поддержавшая Украину, победила Соболенко в финале US Open. Белоруска от злости 'слетела с катушек'. Видео

Американская теннисистка Кори Гауфф (№6 WTA) выиграла US Open. В финале женского одиночного турнира 19-летняя уроженка Атланты обыграла первую ракетку Беларуси Арину Соболенко (№2 WTA). Встреча в Нью-Йорке завершилась в трех сетах – 2:6, 6:3, 6:2.

Видео дня

Поединок складывался для Гауфф непросто. Она практически без шансов уступила в первом сете, однако затем смогла переломить ход игры.

Соболенко начала постоянно ошибаться, потеряла ритм, а в перерыве между партиями просто "осатанела". Камеры в подтрибунном помещении зафиксировали бешенство белорусски, которая в порыве ярости сломала свою ракетку.

Гауфф впервые в своей карьере выиграла титул турнира "Большого шлема".

Отметим, что Кори Гауфф после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну, является постоянной участницей благотворительных матчей в поддержку Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!