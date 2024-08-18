Долгополов рассказал, что будет после уничтожения мостов на Курщине

Известный украинский теннисист Александр Долгополов считает, что после уничтожения мостов на реке Сейм в Глушковском районе Курской области Российской Федерации, огромное количество оккупантов окажутся в ловушке. 35-летний киевлянин, когда-то занимавший 13-е место в мировом рейтинге, после начала полномасштабного вторжения пошел в ВСУ.

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"Два лежат, остался один. Похоже, скоро роzzияне будут выплывать. Напомню, что вся эта территория окажется в котле, если третий мост будет уничтожен. По разным сообщениям роzzиян, там находится 1000-2000 их солдат", – написал Долгополов в социальной сети Х.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 18 августа командующий ПС ВСУ Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили уже второй мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

– 16 августа российские пропагандисты пожаловались, что украинские воины уничтожили стратегически важный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области РФ. Ранее он был поврежден. Z-военкоры заявили, что украинские защитники выпустили по объекту "несколько американских ракет Himars".

Позже ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман положительно оценил разрушение украинскими войсками мостов Курщины. Это лишит россиян возможности осуществлять активную логистику к линии фронта.

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