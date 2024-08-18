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Долгополов рассказал, что будет после уничтожения мостов на Курщине

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
4,9 т.
Долгополов рассказал, что будет после уничтожения мостов на Курщине

Известный украинский теннисист Александр Долгополов считает, что после уничтожения мостов на реке Сейм в Глушковском районе Курской области Российской Федерации, огромное количество оккупантов окажутся в ловушке. 35-летний киевлянин, когда-то занимавший 13-е место в мировом рейтинге, после начала полномасштабного вторжения пошел в ВСУ.

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"Два лежат, остался один. Похоже, скоро роzzияне будут выплывать. Напомню, что вся эта территория окажется в котле, если третий мост будет уничтожен. По разным сообщениям роzzиян, там находится 1000-2000 их солдат", – написал Долгополов в социальной сети Х.

Долгополов рассказал, что будет после уничтожения мостов на Курщине

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 18 августа командующий ПС ВСУ Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили уже второй мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

Долгополов рассказал, что будет после уничтожения мостов на Курщине

– 16 августа российские пропагандисты пожаловались, что украинские воины уничтожили стратегически важный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области РФ. Ранее он был поврежден. Z-военкоры заявили, что украинские защитники выпустили по объекту "несколько американских ракет Himars".

Долгополов рассказал, что будет после уничтожения мостов на Курщине

Позже ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман положительно оценил разрушение украинскими войсками мостов Курщины. Это лишит россиян возможности осуществлять активную логистику к линии фронта.

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