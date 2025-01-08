'Дегенераты говорили, что спасают от Третьей мировой'. Долгополов – про заявление Трампа

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над Гренландией и Панамским каналом. По мнению 35-летнего киевлянина, который после начала полномасштабного вторжения пошел служить в ВСУ, эти слова полны противоречий.

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"Сначала эти дегенераты говорили вам, что они против войны и спасают от Третьей мировой и ядерного конфликта с Россией, а теперь смеются и предлагают вторгнуться в Гренландию и Панаму. Вам не смешно?" – написал спортсмен в соцсети Х.

Недавно Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "С целью национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью".

После этого новоизбранный глав США отказался исключить возможность применения военной силы для достижения этих целей, что вызвало бурные обсуждения в международной прессе.

Заявления Трампа вызвали волну критики, в том числе со стороны представителей Украины, которые считают такие слова опасными и провокационными.

Как писал OBOZ.UA, король Дании Фредерик Х принял решение обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг считается символическим подтверждением желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

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