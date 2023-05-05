Бельгийская теннисистка расплакалась во время матча, из-за звука, который напомнил ей о войне в Украине

29-летняя уроженка Одессы Марина Заневская пережила настоящую паническую атаку во время матча второго круга теннисного турнира Siant-Melo Open во французском Сен-Мало. Спортсменка, которая сейчас выступает за Бельгию, расплакалась после первого сета матча с американкой украинского происхождения Кэти Волынец из-за воздушной тревоги.

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Сразу после окончания первой партии, которую Заневская выиграла 6:2, над спортивным комплексом неожиданно раздалась сирена. Марина невероятно эмоционально отреагировала на этот момент, вспомнив о войне в Украине.

"У меня было очень странное чувство во время матча после победы в первом сете. Я понятия не имею почему, но включилась сирена. Может быть, на 20 секунд, но мне казалось, что это длилось вечность. Я ни разу не была в Украине после 24 февраля. Я никогда не слышала сирену. Но это был очень триггерный звук. Мой пульс подскочил до 200 ударов! Я была поражена. Обычно, когда я выхожу на корт, это то место, где я забываю о своих проблемах. Но эта ситуацию сильно поь мне ударила", – написала теннисистка на своей странице в социальной сети Instagram.

Отметим, что в итоге Заневская уступила Волынец в трех партиях – 6:2, 4:6, 5:7 и покинула турнир. На соревнованиях успешно выступает экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вышла в полуфинал.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Александра Корашвили выиграла свой дебютный матч после возобновления профессиональной карьеры, которую она была вынуждена приостановить для пересадки костного мозга.

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