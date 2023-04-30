Украинская теннисистка победой возобновила карьеру после пересадки костного мозга

Украинская теннисистка Александра Корашвили выиграла свой дебютный матч после возобновления профессиональной карьеры. 27-летняя уроженка Одессы победила на 1-м этапе квалификации турнира ITF Грузия 01A победила местную спортсменку Анну Марию Курцикашвили - 4:6, 6:2, 6:1.

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В понедельник во 2-м этапе Корашвили сразиться с 19-летней россиянкой Кирой Павловой.

Корашвили жила и училась в Америке, где в 2020 году заболела. У нее появилась головная боль, одышка, сильная утомляемость, потеря аппетита, веса и 40-градусная температура. Ей поставили диагноз - миелодиспластический синдром (МДС) с миелофиброзом.

Для справки: МДС — это общее название группы заболеваний клональных кроветворных стволовых клеток, вследствие которых в организме вырабатываются измененные эритроциты, лимфоциты и тромбоциты.Недостаток здоровых клеток крови, которые выполняют важные функции, может привести к сбою работы всего организма, а болезнь трансформироваться в острый миелолейкоз.

Единственным действенным лекарством от болезни является пересадка костного мозга, что Корашвили и сделала в 2021-м в Турции.

В свое время она писала, что стоимость трансплантации - 86,2 тысячи долларов США в случае, если донором будет родственник. Если же донора придется искать в реестре, то сумма операции составит 126 тысяч долларов.

За свою карьеру Александра поднималась на 414-е место в одиночном рейтинге WTA в 2016 году и занимала 202-ю позицию в парной классификации в 2015 году.

В активе нашей соотечественницы 3 победы в одиночном разряде на турнирах ITF и 14 титулов в парном. В 2013 году Саша вместе с Барборой Крейчиковой (Чехия) вышла в финал парного юниорского Australian Open, где уступили Кароль Жао (Канада) и Анне Конюх (Хорватия).

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