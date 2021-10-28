Готова ли Украина к проведению зимней Олимпиаде: санная трасса своими руками и стадион за 400 миллионов

До зимней Олимпиады-2022 остается 100 дней. И Китай уже практически готов к соревнованиям. Недавно во второй раз о желании принять Игры заявила Украина. Но ей придется проделать более масштабную работу, чтобы стать хозяйкой зимних соревнований. Да и удовольствие это будет не из дешевых, ведь большинство объектов придется строить с нуля..

России зимняя Олимпиада-2014 по оценке Bloomberg обошлась в невероятные 48 млрд долларов, хотя она ограничилась 11 объектами. Пхенчхан-2018 получился более экономичным – 13 млрд долларов, но из 13 стадионов новых только семь, остальные были переоборудованы. OBOZREVATEL решил узнать, какие арены есть в Украине, а какие надо возводить. И сколько это будет стоить.

Биатлон

Еще до решения бороться за зимнюю Олимпиаду биатлонисты начали строительство современного биатлонного комплекса в Буковеле.

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"Почти половина уже готова – современные трасса, стрельбище. Как раз если достроим, то будет хорошо вписываться в программу подготовки к Играм. Мы уже проводим там чемпионат Украины. Еще один будет в декабре", – рассказал OBOZREVATEL президент Федерации биатлона Украины Владимир Брызак.

По словам главы ФБУ у нас также есть уже готовый Западный реабилитационный центр, который мог бы принимать международные соревнования.

"Там хорошая трасса, стрельбище, есть гостиница. И все это соответствует требованиям для проведения соревнований мирового уровня. Просто мы еще не получили лицензию. Но преимущество Буковеля в развитой инфраструктуре и номерном фонде, который может принимать более 10 000 человек одновременно.

В Сянках, где реабилитационный центр, можно разместить только 400 человек, а этого мало. Потому что есть еще судьи, обслуживающий персонал, волонтеры. А вокруг центра только села. В Буковели есть и рестораны, и гостиницы. Только нужно спортивный объект закончить", – отметил Брынзак.

В среднем хороший биатлонный стадион стоит порядка 400 млн гривен.

Санный спорт, бобслей и скелетон

Единственная действующая санная трасса в Украине – в Кременце. Однако возводилась она из дерева еще в начале 70-х и состояние ее плачевное. Так что о зимних международных стартах там не может быть и речи. К тому же, если за границей все трассы искусственного наморожения, то здесь нужно ждать морозы и снег и лепить ее вручную. Причем, это делали и спортсмены сборной, участники ОИ-2018.

Но трасса в Кременце только санная. Ни скелетонистам, ни особенно бобслеистам там делать нечего. Если боб-четверка, который весит 630 кг с экипажем, проедет по ней один раз, то это будет последний заезд для трассы.

"Ни для бобслея, ни для скелетона никаких условий у нас нет, – подтверждает главный тренер сборной Украины по этим видам Михаил Гераскевич. – Даже нет стартовой летней эстакады, которую мы просим уже много лет. Нам обещали ее и чиновники, и бизнесмены, и политики. Хотя бы с резиновым покрытием. Что касается трека, то только в Кременце есть деревянная трасса для саней. Ее используют кое-как для детей и начинающих, но это совсем не серьезно.

Поэтому все специализированные тренировки мы вынуждены проводить за рубежом".

Стоимость хорошего трека – не менее 60 млн евро. А его строительство, по словам Гераскевича, займет больше времени, чем длиться президентский срок. Есть только одна немецкая фирма, которая проектирует по миру эти треки. Сначала надо подать туда заявку, после чего они дают рекомендации по требованиям к склонам, на которых строится трасса.

"Мы должны найти у себя эти склоны, сделать геологию, немцы ее рассмотрят и дадут следующие рекомендации. И только потом начинается проектирование трека. Когда он уже делается, надо будет подвести туда инфраструктуру и коммуникации. Затем проводиться апробация спортсменами, и только потом можно проводить тренировки и со временем лоббировать, чтобы его включили в программу соревнований международной федерации. А это дело ни одного года и даже не трех-четырех", – отметил специалист.

При стоимости постройки трека в 60-80 млн евро обслуживание обходится не менее, чем в 1,5 млн евро в год. И если мы хотим, чтобы на нем проводились соревнования, трек должен находиться не далее, чем в 100 км от аэропорта.

Хоккей

Как нам объяснили в Федерации хоккея Украины, на чемпионатах мира зачастую вопрос закрывается двумя игровыми аренами. Одна арена должна быть от 10 000 зрителей, вторая – поменьше. На Олимпиаде обязательно должны быть тренировочные арены, потому что не всегда можно использовать основные для подготовки. К тренировочным аренам требований особых нет, лишь бы это была стандартная площадка, раздевалки, душевые. И такие арены в Украине есть.

"Но олимпийский турнир более скоротечный, чем чемпионат мира. Там чуть меньше команд и матчей. И организаторы сами принимают решение, сколько используют арен – одну или две, как это было, например, в 2014 году в Сочи. Там одна была временная, которую потом разобрали, и большой Дворец спорта, – рассказал спортивный директор ФХУ Юрий Кириченко. – И к временным аренам по вместительности требований меньше. Может быть и 5000-6000 зрителей.

Теоретически для Олимпиады, как вторая вспомогательная арена, Дворец спорта после приведения его в надлежащее состояние где-то мог бы подходить. Но с основной – без вариантов".

Но есть еще Паралимпиада и такой вид спорта, как следж-хоккей – на специальных санках. "На стандартном катке не получится сыграть. Во время замены игроки должны заезжать на такую площадку. Речь о том, что ледовое покрытие должно быть чуть большего размера, чем необходимо для проведения матча, чтобы разместить боксы для запасных игроков. Поэтому либо нужно переделывать одну из арен, либо возводить специальную", – отмечает Кириченко.

Также Юрий подчеркнул, что соревнования по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею на Олимпийских играх в 99% случаев проводятся на разных аренах. Даже на Универсиадах: "Я работал на ней в Казахстане в 2017 году, и под Универсиаду в Алма-Аты было построено шесть ледовых площадок во главе с большой "Алма-Аты Ареной" на 12 000 зрителей".

Стоимость мультифункциональной арены – от 120 млн долларов. Хотя корейцы в 2018 году потратили на возведение хоккейного центра 73 млн.

Фигурное катание

В федерации нам рассказали, что арены для Олимпиады в Украине нет. Но такой спорткомплекс нужен, даже если нам не дадут принять Игры.

"У нас только небольшие катки, которые не в лучшем состоянии. Там, конечно, поддерживается какой-то уровень, но далеко не олимпийский. Основная арена у нас сейчас в Киеве на улице Шалетт, но спортсмены там друг на друге. В прошлом году впервые после длительного перерыва мы стали проводить международные соревнования в Одессе, которая выделяет для этого Дворец спорта. Но он не для чемпионата мира или Европы", – рассказали в федерации.

А для Олимпиады должен быть основной каток, где будут проводиться соревнования, также недалеко тренировочный. И гостиницы в радиусе этих катков. Столичный Дворец спорта в Пекине, который примет фигуристов на ОИ-2022 вмещает 17 000 зрителей. Ледовый дворец Каннын в Пхенчхане в 2018-м вмещал 12 000 и принимал еще и шорт-трек. Он обошелся Корее в 85 млн долларов.

Шорт-трек и конькобежный спорт

Участница Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити Елена Мягких рассказала, что стадиона для международных соревнований по конькобежному спорту в Украине нет. Был единственный каток в Киеве на Глушкова, построенный в СССР. Но его постепенно разграбили. Хотя он и сейчас остается учебно-тренировочной базой сборной.

Чемпионаты страны по шорт-треку проходят в Харькове. По конькобежному спорту проходили в Киеве, но с 2018 года лед никто не заливает. Поэтому в 2019-м ЧУ приняла "Минск-Арена" в Беларуси.

Чтобы принять Олимпиаду нам нужна арена с 400-метровыми дорожками. Трибуны не имеют большого значения. "Например, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити трибуны делали просто из сборных металлических конструкций, которые ставили по кругу. Единственное, на Играх обязательно требуют, чтобы каток был крытый", – заметила Мягких.

Шорт-трекисты тренируются в хоккейной коробке. Ставятся фишки, делается разметка. А вместо бортов натягиваются два ряда защитных матов. "Все олимпийские катки, начиная с Калгари, работали по такой схеме. Конькобежный каток – круг 400 метров, это как стадион. А внутри ставят еще два катка – по одному для хоккеистов и фигуристов, а другой – для шорт-трека с матами по бортам. Так что эти три вида спорта могут уживаться на одной арене", – отмечает Елена.

Вице-президент федерации конькобежного спорта Виталий Маковецкий рассказал, что когда-то ФКСУ предлагала Министерству спорта построить хороший крытый каток за 12 млн долларов: "Они отказались, мол, слишком дешево, а нужны были крутые объекты. Мы держим прицел еще не на Европу, а на постсоветское пространство. Россия построила каток за 120 млн долларов. А в Европе самый дорогой – 25 млн. Стоимость будет зависеть от того, сколько захотят вложить.

Сам лед в хоккейной коробке стоит, например, 500 000 долларов, в конькобежной – миллион. Для того, чтобы сделать каток для Олимпийских игр, нужно где-то от 20-25 миллионов долларов".

Керлинг

"Требования к каткам для керлинга значительно отличаются от требований к другим ледовым видов спорта. Лед специфичный. У него своя плотность, специальная дистиллированная вода, трубки, которые прокладываются. Не может быть такого: здесь мы играем в керлинг, а после нас вышли на коньках кататься – это уже испорченный лед", – отмечала ответсек федерации керлинга Украины Наталия Менжега.

Для проведения международных соревнований необходимо минимум четыре дорожки со специальной разметкой. На двух последних Олимпиадах керлинговые центры были рассчитаны на 3000 зрителей. Специализированный каток стоит чуть более 500 тысяч долларов. А вот расходы на возведение арены могут разниться. Например, Россия на строительство центра "Ледяной куб" к ОИ-2014 потратила 1,2 млрд. рублей – порядка 15 млн.. долларов по нынешнему курсу. А Китай переоборудовал под керлинг бывшую арену для водных видов.

Горнолыжный спорт

Как рассказала нам генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Украины Юлия Сипаренко, одно из основных серьезных требований, которое мешает некоторым странам проводить турниры, наличие трасс скоростного спуска с перепадом высот от 800 до 1100 метров. В Украине есть только одно такое место – гора Великий Верх. Но она не освоена. То есть, сегодня у нас место есть, а трассы нет.

"Отдельные трассы слалома есть на тех же Буковели и Красии. Но кроме одной трассы слалома соревновательной должны быть еще трассы для тренировок и для слалома-гиганта. К тому же соревнования на ЧМ и ОИ проводятся на разных трассах у мужчин и женщин. У мужчин более технически сложные, у женщин – чуть меньше. Это делается еще и для того, чтобы развести логистику между мужским и женским потоком спортсменов и тренеров, ведь горные лыжи на ряду с лыжными гонками и биатлоном – массовые виды в олимпийской программе", – отметила Юлия.

Но как отмечает бывшая горнолыжница, у Украины есть горы и потенциал. Только нужно разрабатывать, брать проекты и их реализовывать. Сейчас возвращают к жизни то же Славское. В свое время это было местом проведения соревнований уровня СССР.

Но кроме того, что есть кусок от старта до финиша, над ним еще нужно работать. Освобождать трассу от деревьев, делать профиль и водоотводы, системы снегоснижения. В Буковеле есть такие системы, есть много ратраков, но, к сожалению, там нет нужного количества трасс с необходимыми техническими характеристиками. Даже для гиганта.

К тому же, чем выше скорость, тем нужно больше систем безопасности. Тем серьезнее требования к сеткам, их нужно больше. И чем длиннее трасса, тем больше километраж.

Сколько будет стоить горнолыжный центр специалистка не смогла ответить: "С горами, в зависимости от того, что там нужно делать, большой разброс по деньгам".

Лыжные гонки

"Арену для лыжников можно сделать на базе существующих. Когда рассматривалась заявка Львова на ОИ-2022, то лыжные соревнования планировали проводить на базе "Тысовец". И при соответствующей модернизации это возможно. Место есть, но нужно сделать вложения, чтобы довести до технических требований для проведения соревнований такого уровня", – рассказала генсек ФЛСУ Сипаренко.

"Нужно провести земляные работы, чтобы сделать необходимый рельеф трасс. Необходима большая инфраструктура. Это и вспомогательные помещения, и снегогенерирующие системы для создания искусственного снега. Потому что на сегодняшний день практически все зимние виды спорта являются очень метеозависимыми", – подчеркнула Юлия.

Сноубординг и фристайл

Их чуть легче разместить с точки зрения технических характеристик.

"Тот же Буковель может вполне подойти для двух этих видов при условии необходимой защитной матчасти. В разных видах программы и сноубординг, и фристайл похожи между собой. Слоупстайл, хафпайп, биг-эйр. Это те виды, которые проходят практически на одних сооружениях. Паралельный гигант в том же сноубординге можно провести в Буковеле на двойке даже, в Красии можно, да на многих курортах", – считает Юлия Сипаренко.

Как отмечает Юлия, лыжная акробатика – это тоже строительство трамплина. Когда Украина проводила этапы Кубка Европы в 2010–2012 годах, а затем в 2013-м и Кубок мира, то под это дело на Буковели строили трамплин, а затем его использовали для чемпионата страны. Потом под турнир строили трамплин из снега, но хотелось бы, чтобы это было на постоянной основе.

"В прошлом году провели Кубок Европы и чемпионат Украины в международном спортивном комплексе "Красия". Пока постоянного трамплина у нас нет, но мы очень надеемся, что с этого года получится. Могул еще легче. Его и сейчас проводят на том же Буковели. Специально обученные люди и машины нарывают бугры такого уровня, которые нужны для Олимпиады", – рассказала Сипаренко.

Прыжки с трамплина и двоеборье

Трамплины у Украины есть в Ворохте, но они также в плачевном состоянии и международные соревнования принимать не могут, так как необходимо изменять профиль трамплина. Если еще тренироваться на них наши спортсмены могут, чтобы приблизительно понимать траекторию прыжка, то соревнования принимать нет.

"Ветер в прыжках с трамплина имеет достаточно весомое значение. И даже если взять большой полетный трамплин в норвежском Викерсунне, который стоит на открытой местности, то понятно, что любой ветер может изменить ход соревнований. Конечно, приятнее, когда он расположен на существующем профиле горы, как в Ворохте", – рассказала Сипаренко.