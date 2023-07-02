'Усатый в кусты загнал'. Жена Пескова выложила домашнее видео, став посмешищем в сети

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова стала посмешищем в сети после своего пафосного видео с дачи. 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram показала, какая у нее будет клубника.

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"Хочу приоткрыть занавесь моего маленького садика. Хочу похвастаться. Еще рановато, но уже цветут цветочки, наверное все догадались - это клубничка. Она невероятно вкусная, сладкая, сочная. Когда она созреет, я вам ее покажу", - сказала Навка.

Такое позерство вызвало бурную реакцию у подписчиков. Юзеры стебутся с внешнего вида хозяйки, отмечая, что судя по ее маникюру она никогда не притрагивалась к лопате или сапе.

"Ухаживают работники , надо правду говорить", "Заскучала миллиардерка без сетей награбила с муженьком. Которого увила из семьи разлучница и еще патриотка с гражданством США", "С такими рукавами, только в огороде и гулять", – пишут юзеры.

В комментариях интересуются, где же ее ненаглядный супруг и почему она не на Мальдивах.

"Усатый в кусты загнал", "Зачем занавеску на себя надевать", - издеваются над бывшей фигуристкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Татьяне Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в размере 59 млн рублей.

До этого олимпийская чемпионка показала свой приусадебный участок, спровоцировав издевательства.

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