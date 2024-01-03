Жена Пескова поздравила с Новым годом, услышав в ответ 'убирайтесь из Украины'

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка в своем аккаунте в Instagram поздравила всех с Новым годом, вызвав негативные комментарии в ответ. 48-летняя экс-фигуристка разместила совместное фото с мамой Раисой, а также двумя дочками - 23-летней Александрой (от первого брака с Александром Жулиным) и 9-летней Надеждой (от Дмитрия Пескова).

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"От женской части нашей семьи мы хотим поздравить и пожелать вам, чтобы в этом году Дракон, который скоро вступит в свои права, нейтрализовал негативную энергию високосного года и нас впереди ждал успешный, добрый, позитивный, мирный, хороший и плодотворный год. Будьте счастливы", – говорится в циничном посте Навки.

Юзеры под снимком не смогли сдержать эмоций

"После новогодних бомбежек …….Украины и даже Белгорода это люриксовое фото и пожелания под ним -просто издевательство", "Для того,чтобы год был мирный убирайтесь из Украины", "Ироды", "Горите в аду" – пишут поклонники.

Также под фотографией Навке дают рецепт, как сделать новый год действительно счастливым для всех.

"Вас муж и его друг Путин могут сделать этот год счастливым прям сегодня для всей планеты. Прекращение войны. Вывод войск до границы 1991. Выплата репараций и добровольное путешествие в Гаагу. Передайте им", – отмечают подписчики.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Навка опубликовала у себя в Instagram поздравление с Новым годом, спровоцировав массу негатива в свой адрес. Бывшая фигуристка разместила фото с Дмитрием Песковым и их совместной дочкой Надеждой.

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