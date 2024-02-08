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"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,3 т.
Камила Валиева

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не смогло предоставить доказательств того, что фигуристка Камила Валиева случайно употребила допинг перед ОИ-2022 вместе с пирожным, которое ей приготовил дедушка. Во время заседания Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) представители РФ заявили, что у них нет доказательств существования родственника спортсменки.

"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой

Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS, который ранее дисквалифицировал фигуристку на четыре года. Во время слушаний спортсменка заявила, что клубничный десерт от дедушки является вариантом попадания допинга в организм. РУСАДА в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что мужчина вообще существует, вызвав настоящий смех со стороны болельщиков.

"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой
"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой

Читатели портала Sports.ru были озадачены таким заявлением РУСАДА, поглумившись над чиновниками. Они назвали линию защиты фигуристки стыдом и позором. При этом они напоминают, что Россия требовала от CAS не публиковать полный вердикт по делу Валиевой.

"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой
"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой

"Кричу чайкой. В голос просто. Превратили слушание в цирк", "Это самое смешное, что я читал за последнее время", "Наверное, прогнивший запад виноват. Ну вообще позор это все, конечно, никакой политики там нет, наши просто сели в лужу", "То ли дедушка, а то ли виденье", "Ну это уже совсем за гранью понимания", "Дедушка Шредингера", "Боже, какие у нас защитники сказочные", "Нет дедушки – нет проблемы", "Какой-то позор на всю нашу голову", – пишут в комментариях.

"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой
"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой
"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой
"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой

Как сообщал OBOZ.UA, в крови фигуристки Камилы Валиевой, которой на момент Олимпийскими играми в Пекине было 15 лет, біло обнаружено сразу 60 различных веществ.

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