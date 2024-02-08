"Защитники сказочные": Россия эпично опозорилась в деле Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не смогло предоставить доказательств того, что фигуристка Камила Валиева случайно употребила допинг перед ОИ-2022 вместе с пирожным, которое ей приготовил дедушка. Во время заседания Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) представители РФ заявили, что у них нет доказательств существования родственника спортсменки.

Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS, который ранее дисквалифицировал фигуристку на четыре года. Во время слушаний спортсменка заявила, что клубничный десерт от дедушки является вариантом попадания допинга в организм. РУСАДА в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что мужчина вообще существует, вызвав настоящий смех со стороны болельщиков.

Читатели портала Sports.ru были озадачены таким заявлением РУСАДА, поглумившись над чиновниками. Они назвали линию защиты фигуристки стыдом и позором. При этом они напоминают, что Россия требовала от CAS не публиковать полный вердикт по делу Валиевой.

"Кричу чайкой. В голос просто. Превратили слушание в цирк", "Это самое смешное, что я читал за последнее время", "Наверное, прогнивший запад виноват. Ну вообще позор это все, конечно, никакой политики там нет, наши просто сели в лужу", "То ли дедушка, а то ли виденье", "Ну это уже совсем за гранью понимания", "Дедушка Шредингера", "Боже, какие у нас защитники сказочные", "Нет дедушки – нет проблемы", "Какой-то позор на всю нашу голову", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, в крови фигуристки Камилы Валиевой, которой на момент Олимпийскими играми в Пекине было 15 лет, біло обнаружено сразу 60 различных веществ.

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