''За что наказывать людей? Что они сделали?'' В России обиделись на призывы к исключению из Олимпиады-2024

Известная российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась из-за призывов запретить спортсменам из страны-агрессора участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. По ее утверждениям, атлеты не сделали ничего плохого, чтобы их отстранять, забыв об участии лыжников, пловцов, фигуристов, гимнастов, биатлонистов в Z-концерте 18 марта в Лужниках.

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В интервью изданию "Спорт-Экспресс" Тарасова заявила о якобы отсутствии причин для санкций в отношении спортсменов из России. Тренер добавила, что не задумывалась о том, что европейцы могут бойкотировать Игры в случае допуска к ним атлетов страны-террориста.

"Я даже не думала про то, что спортсмены из Европы могут бойкотировать соревнования. А что, сильнейшим нельзя участвовать? Надо чтобы слабейшие заняли все места? Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что так наказывать? Я лично, как работающий тренер, который 55 лет работает на самом высоком уровне, не понимаю. За что наказывать людей? Что они сделали?" – сказала Тарасова.

Ранее бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг выразил уверенность в том, что исключение России из числа участников ОИ может заставить диктатора Владимира Путина завершить войну в Украине.

МОК призвал спортивные федерации не допускать к турнирам российских и беларуских спортсменов. Это означает, что они не смогут участвовать в квалификационных соревнованиях ОИ-2024. При этом Россия разработала план, согласно которому намерена пробиваться в Париж через отборы в Азии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный олимпийский комитет США выступил за допуск россиян на Игры-2024. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт резко осудил это заявление американской стороны.

В свою очередь, президент МОК Томас Бах поддержал участие в главных соревнованиях четырехлетия "спортсменов из воюющих стран". За это его резко раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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