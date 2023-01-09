''Путин одержим'': назван способ, который может заставить Россию остановить войну в Украине

Западные союзники Украины могут прибегнуть к бойкоту Олимпийских игр 2024 года в Париже в том случае, если к участию в них будут допущены российские спортсмены. При этом недопуск представителей страны-агрессора к соревнованиям может стать одним из тех аргументов, которые заставят диктатора Владимира Путина остановить военную агрессию против украинцев.

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Такое мнение в интервью порталу Inside the Games выразил бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг. По его словам, главарь Кремля буквально одержим спортивными успехами России.

"План по разработке приемлемых условий для участия российских спортсменов пока слишком преждевременный. Союзники Украины, вся Европа, обеспокоена этим. Нужно больше информации о Путине и его военачальниках, которые все еще чрезвычайно агрессивны. Руководителям из Олимпийского комитета Азии пока слишком рано искать возможные лазейки для интеграции России. Да, соседи Украины вполне могут пойти на бойкот. Путин одержим спортивным триумфом, так что исключение России из ОИ-2022 может заставить его приложить руку к завершению безудержного терроризма", – сказал Хейберг.

Напомним, МОК призвал спортивные федерации не допускать к турнирам российских и белорусских спортсменах. Это означает, что они не смогут участвовать в квалификационных соревнованиях ОИ-2024. При этом Россия разработала план, согласно которому намерена пробиваться в Париж через отборы в Азии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный олимпийский комитет США выступил за допуск россиян на Игры-2024. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт резко осудил это заявление американской стороны.

В свою очередь президент МОК Томас поддержал участие в главных соревнованиях четырехлетия "спортсменов из воюющих стран". За это он подвергся резкой критике со стороны Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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