Видео с украинской волейболисткой-красавицей набрало 28 млн просмотров в TikTok и стало вирусным

Центральная блокирующая "Прометея" из Каменского Юлия Герасимова стала настоящей звездой TikTok после матча 4-го тура Лиги чемпионов. 22-летняя волейболистка национальной сборной Украины и участница трех чемпионатов Европы зажгла своим танцем на игре против польского "Девелопреса" (0:3).

5-кратная чемпионка Украины в составе южненского "Химика" в первом сете устроила импровизированный батл с кем-то их соперниц. В то время, как судьи смотрели видеоповтор, чтобы определить было ли у кого-то из спортсменок касания сетки, 186-сантиметровая Герасимова продемонстрировала незаурядный талант к танцевальной импровизации.

Пользователь rocket_sport взял ее экспрессивные движения, положил на музыку к фильму "Валериан и город тысячи планет" и выложил в TikTok.

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