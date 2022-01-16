Видео с 'самым странным спортом в мире' стало вирусным в интернете

Известный американский бодибилдер и блогер Хьюстон Джонс (1,5 миллиона подписчиков в Youtube) решил снять видео, как он играет в футбол мячом для боулинга на хоккейной площадке. Ролик на YouTube-канале Джонса был опубликован еще в конце декабря прошлого года, но получил новую жизнь после появления в программе SportNatrion, транслируемой на ESPN.

Видео стало вирусным. Оно разошлось по различным профильным Telegram-каналам и TikTok, собрав десятки и сотни тысяч просмотров.

Видео дня

В кадре 26-летний Джонс пытается обыграть соперника в футбол, используя тяжелый шар для боулинга. После первого же удара блогер упал на лед от боли.

В сети этот вид спорта назвали "самым странным в мире".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Японии бойцы-гиганты провели самый необычный поединок в истории.

Встреча между 150-килограммовым гигантами состоялась в 2018 году, но видео их эпичной битвы продолжает собирать просмотры и до сих пор.