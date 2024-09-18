'Я для себя решила': украинская чемпионка ОИ по фехтованию рассказала о бойкоте против россиян

Украинская фехтовальщица Юлия Бакастова не будет бойкотировать поединки против российских спортсменов на международных турнирах. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в командном турнире саблисток отметила, что представители страны-агрессора не должны стоять на пути наших соотечественников к главной их цели – достойно представлять сине-желтый флаг.

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Об этом Бакастова заявила в интервью порталу "Свідомі". 28-летняя киевлянка также раскритиковала допуск россиян к международным турнирам, отметив, что все украинские фехтовальщики приняли решение отказаться пожимать руки соперникам из РФ в знак протеста.

"У россиян все хорошо. Самолеты у них летают, в то время когда наши спортсмены добираются из Украины на соревнования по 2-3 дня. Это очень утомительно и истощает спортсменов, которым нужно выходить на старт соревнований и показывать свои силы на максимум. Я для себя решила, что надо фехтовать, потому что эти люди и так много плохого делают для нашей страны, для нашего народа, для наших людей. И почему эти люди должны становиться на моем пути к цели – достойно представить себя и Украину? Но жать россиянам руки и показывать свое уважение к ним как к спортсменам мы не будем", – сказала Бакастова.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян нелепо призвала вернуть представителей страны-агрессора в международные соревнования и поддерживать с ними дружеские отношения.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан рассказала о том, что ей предлагали принять российское гражданство, а также призналась, что ответила представителям РФ.

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