Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян сделала вид, что россияне – дружелюбная и миролюбивая нация. Соперница Ольги Харлан нелепо призвала вернуть представителей страны-агрессорки в международные соревнования и поддерживать с ними дружеские отношения.

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Об этом Егорян заявила на так называемом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает пропагандистский телеканал "Матч ТВ". 30-летняя саблистка выразила готовность "снова подружиться" с иностранными спортсменами, ни слова не сказав о преступной войне, которую Россия развязала против Украины.

"Вспоминаю матчевую встречу с французами в 2018 году – прекрасная встреча, которая позволила сотрудничать нашим федерациям. В дальнейшем были неприятные события, некоторые спортсмены были рады нашему отсутствию на Олимпийских играх, выпускали какие‑то видеоролики в соцсетях. Сейчас Игры прошли, у нас новый виток поднятия олимпийского духа. Мы снова можем подружиться, мы не злопамятные и готовы принять у себя всех. Хотелось бы возвращения такого формата как можно скорее", – сказала Егорян.

Накануне фехтовальщица призналась, что находится в безвыходной ситуации из-за невозможности получить так называемый нейтральный статус. Она была доверенным лицом диктатора Владимира Путина на так называемых выборах 2018 года и является сотрудницей Минобороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан рассказала о том, что ей предлагали принять российское гражданство, а также призналась, что ответила представителям РФ.

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