Танцевал с флагом Украины перед игроками СССР: уникальная акция протеста на Олимпиаде в Канаде

27 июля 1976 года во время матча сборной СССР на Олимпийских играх в Монреале 20-летний сын украинских мигрантов Даниил Мигаль выбежал на поле в вышиванке и станцевал гопака с сине-желтым флагом в руках. Это произошло в полуфинальном поединке турнира против команды ГДР, которую подопечные Валерия Лобановского проиграли 1:2.

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Эпизод в Монреале, естественно, не попал на экраны советского телевидения, поскольку в СССР делали все, что стереть национальную самоидентификацию украинцев. Однако поступок Мигаля попал в канадскую прессу, а позже его вспомнил в своей речи президент Украины Владимир Зеленский.

Даниил Мигаль родился 28 декабря 1955-го в Тандер-Бее, штат Онтарио в семье украинских эмигрантов. Отец Богдан был родом из села Русов Ивано-Франковской области, учился в медуниверситете Львова и был врачом в дивизии "Галичина". И был вынужден эмигрировать в Канаду, чтобы не попасть под репрессии советской власти.

За океаном Богдан Мигаль женился на украинке Виктории-Анне Балабух, которая работала медсестрой, но никогда не забывал свою родину. Дети учили украинский язык и перенимали национальную культуру. Даниил работал журналистом на радио и газете в Тандер-Бей, а также на телевидении Онтарио.

Во время Олимпиады-1976 20-летний Даниил вместе с друзьями из Союза украинской молодежи (СУМ) преодолел полторы тысячи километров из Тандер-Бея до Монреаля, чтобы поддержать украинских спортсменов в составе сборной СССР и сделать свое заявление.

"Мне было сложно понять, почему украинские спортсмены должны выступать под чужим флагом. Это несправедливо, ведь в честь их побед должен был подниматься в небо именно сине-желтый. А еще я понимал, что за Олимпиадой следит весь мир, и это отличная возможность заявить о независимости Украины", – рассказывал позже Даниил.

Накануне полуфинала футбольного турнира между СССР и ГДР представители СУМ пришли под здание, где развевались флаги всех стран-участниц Олимпийских игр. И младший брат Даниила Мигаля Андрей вылез на флагшток и сорвал советское знамя, которое тут же спалили в знак протеста против репрессий украинцев в Союзе.

А 27 июля, когда футболисты СССР уступали в полуфинале Олимпиады представителям ГДР, Даниил сумел перехитрить охрану на стадионе, выбежать на поле в вышиванке и исполнить гопак с украинским флагом, выкрикивая: "Свобода Украине!" У парня не было четкого плана, он просто у видел возможность и воспользовался ею.

Своим поступком Мигаль хотел "драматизировать судьбу украинского народа" и поддержать украинских футболистов, которых в старте вышло аж 9 человек, включая таких звезд, как Блохин, Буряк и Решко. А на тренерском мостике сидели Лобановский и Базилевич. 50 000 зрителей встретили страйкера овациями, а матч пришлось прервать.

Как только на поле появилась полиция, Даниил спрятал за пазуху украинский флаг, спокойно дал себя задержать и вывести за пределы арены. Тем временем 150 украинцев на трибунах вывесили огромный сине-желтый флаг и благодаря буквам на своих рубашках составили надпись "Свобода Украине!"

"Главная цель моего поступка – демонстрация всему миру, что мы, украинцы, имеем свой флаг и можем иметь свое государство. Хотел, чтобы наш флаг увидел весь мир", – объяснял свой исторический забег Мигаль.

Про эту незаурядную историю рассказа на своих страницах газета украинской диаспоры под названием "Свобода", а также еженедельник The Ukrainian Weekly.

"О, это интересно, я предполагаю, что это болельщик ГДР. Цвета его флага похоже подтверждают это, но он танцует на советский манер. В то время, как публика встречает его овациями, полиция вмешивается, но вежливо. Да, иногда футбол, как и другие виды спорта, вызывает энтузиазм, но все же жаль, что приходится прерывать матч, но в любом случае ему удалось переиграть внимательность охраны стадиона...", – отреагировал на выход Даниила комментатор.

Естественно, что в СССР про украинского патриота на поле упорно молчали и СМИ, и сами футболисты, не вспомнив этот случай ни в одном интервью. А Мигаля канадские правоохранители задержали буквально на пару часов, а затем отпустили без каких-либо обвинений. Из полиции Даниила забрал сын Степана Бандеры, Андрей, который приложил усилия для столь быстро освобождения своего друга.

Андрей как раз работал на Олимпиаде как аккредитованный журналист, а еще был известным в Канаде общественным деятелем, в частности организовывал массовые акции в защиту политических и религиозных заключенных в Украине.

В 2017-м Мигаль, наконец-то, впервые приехал в Украину. А уже после полномасштабного вторжения России, 23 августа 2022 года, когда в нашей стране отмечают День государственного флага, сине-желтый стяг, с которым Даниил танцевал гопака в Монреале, торжественно подняли на открытии нового сезона чемпионата Украины по футболу перед матчем "Шахтера" и "Металлиста 1925".

Любопытно, что среди тех, кто вешал тот флаг, был Блохин, который играл в полуфинальном матче ОИ-1976 в Монреале.

А президент Украины Владимир Зеленский в День флага вспомнил Мигаля в своей речи: "Этот флаг побывал на Олимпиаде-1976 в Монреале, когда во время полуфинального матча между сборными СССР и ГДР по футболу на поле выбежал представитель украинской диаспоры в Канаде Даниил Мигаль. В вышиванке и с сине-желтым флагом он станцевал гопак. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. Сегодня это наконец произошло. И этот легендарный флаг будет поднят сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу".

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