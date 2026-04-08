'Все делается для украинцев': чемпионка ОИ из РФ возмутилась новым запретом для россиян

Олимпийской чемпионке Светлане Журовой снова привиделся "украинский след" в инициативе латвийский властей законодательно закрепить запрет российским спортсменам участвовать в турнирах на территории страны. Депутатка Государственной думы назвала это попыткой давления на международные федерации.

Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что в Латвии такими запретами якобы наносят вред своим же спортсменам, а РФ "подписывает через полгода с Украиной мирное соглашение".

"Что-то у них совсем произошло с головой, что им наши спортсмены стали опасны. Плюс есть, скорее всего, свои договоренности с Украиной. Однозначно все это делается не себя, а для них в том числе. Думаю, что все это бессмысленно и бесполезно. В Латвии есть закон о запрете их сборным играть против команд из России и Беларуси. Допустим, мы подписываем через полгода с Украиной мирное соглашение. И получится, что Латвия со своим законом станет изгоем. Они сами себе вредят, потому что сейчас любая международная федерация не станет проводить в Латвии международные соревнования", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка эпично прогнулась перед главарем Кремля, назвав Путина "самым демократичным президентом".

