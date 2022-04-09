Впечатляющее исполненный гимн Украины открыл сезон в бейсбольной лиге США. Видео

Хор чикагского филиала Союза украинской молодежи США имени Николая Павлушкова исполнил гимн Украины перед началом первого в сезоне матча бейсбольного клуба "Чикаго Кабс" в американской Главной лиге бейсбола (МЛБ). В Чикаго на арене "Ригли-Филд" местная команда принимала "Милуоки Брюэрс".

Чтобы поддержат нашу страну в войне против российских агрессоров, церемония открытия прошла в украинском стиле. Кроме гимна, на стадионе и около него были развешаны "желто-синие" флаги. Сама встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:4.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская певица Руслана побывала в разрушенном российскими оккупантами городе Бородянка (Киевская область), куда отвезла гуманитарную помощь местным жителям. Также артистка вместе с воинами ВСУ спела гимн Украины на центральной площади в городе и обратилась к украинцам во всем мире.

Ранее казахстанский боксер Темирлан Раимкулов (5-1-2, 1 КО) выступил с огненной речью в поддержку Украины после победы над американцем Исайей Селдоном (14-5-1, 5 КО). Уроженец Алматы выиграл бой нокаутом, что стало первым для него досрочным успехом в карьере. ​

​Cразу после окончания поединка Раимкулов, взяв в руки украинский флаг, обратился к фанатам.