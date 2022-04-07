Руслана спела гимн Украины вместе с воинами ВСУ на разрушенной площади в Бородянке

Известная украинская певица Руслана побывала в разрушенном российскими оккупантами городе Бородянка (Киевская область), куда отвезла гуманитарную помощь местным жителям. Также артистка вместе с воинами ВСУ спела гимн Украины на центральной площади в городе и обратилась к украинцам во всем мире.

Соответствующие видео она опубликовала на личной странице в Instagram. Руслана призвала граждан Украины во всем мире делать все, что возможно, чтобы вся планета Земля признала президента РФ Владимира Путина преступником, создавшим "психически больное общество" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я благодаря теробороне и нашим защитникам, оказалась в городе Бородянка. Это город, в котором еще три дня назад преступно воевала так называемая российская армия. Это не российская армия, это бандиты, варвары, орки, это средневековье, это вообще нелюди. Мы должны с вами сделать все, чтобы мир признал, Путина не только преступником, но то, что он создал психически больное общество", – сказала в обращении Руслана.

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Также певица исполнила гимн Украины вместе с украинкими воинами, после чего они трижды прокричали фразы: "Слава Украине! Героям слава!" и "Украина, понад усе!":

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Руслана показала жуткие кадры из освобожденного от оккупантов поселка Бородянка. К ней присоединился российский рок-музыкант Андрей Макаревич.