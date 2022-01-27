Скандал на Олимпиаде-2022 в Пекине: с украинцев требуют огромные деньги

В крайне неприятной ситуации оказались украинские скелетонисты, которые прилетели на зимние Олимпийские игры в Китай. Местные власти потребовали от нашей делегации "огромную сумму денег" за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования, которое прибыло в Пекин в отдельном контейнере.

Об этом в четверг, 27 января, рассказал на своей странице в Instagram украинский спортсмен Владислав Гераскевич.

"Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?" – с горьким юмором написал скелетонист.

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Пока что неясно, как будет решаться этот вопрос. Соревнования в олимпийском Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер скелетонистов удивлен подготовкой к Олимпиаде-2022: украинцы задыхались из-за химии, а китайцы убегали, как от прокаженных.

Недавно Украина пострадала от ненормального решения на Кубке мира по скелетону.