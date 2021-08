Волонтер вызвала такси бегуну и помогла выиграть "золото" Олимпиады-2020

Ямайский легкоатлет Хансл Парчмент смог победить на Олимпийских играх в Японии благодаря бескорыстной помощи девушки-волонтера Тияны Стойкович. Спортсмен заблудился в Токио и лишь оперативная реакция 25-летней Стойкович помогла ему добраться до арены вовремя.

31-летний бегун перепутал маршруты автобусов и вместо легкоатлетической арены приехал в водный комплекс. Возвращаться таким же образом назад уже не было времени. Транспортное средство привезло бы Парчмента непосредственно к старту и он пропустил бы разминку.

Ямаец обратился за помощью к девушке-волонтеру, а та, нарушив правила, вызвала такси и одолжила денег на проезд. Парчмент успел к разминке и в итоге выиграл "золото" на дистанции 110 метров с барьерами.

Перед отъездом домой Хансл нашел свою помощницу, вернул ей долг, сделал селфи и подарил футболку сборной Ямайки.

Always be kind to each other 🙌🏾 pic.twitter.com/j1XvHRta4G