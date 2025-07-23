В начале фильма "Титаник" капитан говорит репортерам, что готовится к спокойному путешествию, ведь кораблестроение находится на таком уровне, что никакая катастрофа невозможна. Почему он так думал?

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Лайнер обладнали найсучаснішою системою водонепроникних перебірок, висотою п’ятнадцять метрів від кіля.

"Це такі водонепроникні стіни, розташовані впоперек у корпусі корабля, щоб у разі пробоїни в якійсь одній частині обшивки не дати воді потрапити в сусідні відсіки", – пояснює Коді Кессіді, автор книжки "Вижити", яка нещодавно вийшла у видавництві "Бородатий Тамарин".

Усього перебірок було шістнадцять, п’ять з яких знаходилися у носовій частині корабля. "Титанік" міг залишитися на плаву з чотирма передніми затопленими секціями, але айсберг пробив п’ять.

14 квітня 1912 року, коли сталася трагедія, ніч була безмісячна. Судно рухалося Північною Атлантикою без прожекторів. І хоча льодяна гора здіймалася над водою на понад 30 метрів, дозорці побачили її за якихось 500 метрів від корабля.

"Титанік" мчав зі швидкістю 22 вузли, або 40 км/год. За таких обставин до удару залишалося 37 секунд. Аби уникнути лобового зіткнення, корабель дав задню й виконав крутий поворот вліво, проте йому забракло часу.

Дослідники припускають, що ліпше було зіткнутися з айсбергом, тоді би пошкодилися не всі передні водонепроникні перебірки. Та ще кращий варіант – заздалегідь дізнатися про айсберги Ньюфаундленду попереду.

Чи були у пасажирів бодай мізерні шанси вижити?

Коді Кессіді певен, що так, але за умови, якби вони заздалегідь вивчили план верхньої палуби, прогулялися коридорами, сходами. Особливо – спраглі до пригод мандрівники третього класу, які мешкали на шостому рівні згори і просто не знали, як потрапити на верхню палубу.

У рятувальні шлюпки садовили передовсім жінок і дітей, тож чоловікам пощастило значно менше. Однак шлюпки спускали на воду напівзаповненими. Якщо дістатися до корми у рятувальному жилеті, вхопитися за крайні поручні й міцно за них триматися, коли корабель розламається навпіл, ніс піде на дно, а корма вирівняється. Потім все ж доведеться стрибати у воду і плисти до найближчої шлюпки, яка знаходитиметься орієнтовно за 400-500 метрів. На кормі треба запам’ятати її розташування відносно зірок, щоб не витрачати час і сили даремно.

Кессіді радить зіслизнути у воду – щучкою ліпше не пірнати, щоб мозок "не вимкнувся". У крижаній воді плавець одразу зазнає холодового шоку, який за хвилину-дві мине. До човна бажано дістатися за 15 хвилин активного руху. Якщо залишатися у воді довше, впродовж 40-45 хвилин серце зупиниться.

У шлюпці, щоправда, можна ґиґнутися від інфаркту, бо після крижаної води тіло переохолоджене, судини звужені, серденько працює на межі можливостей. А можна й не ґиґнутися, дочекавшись рятувального корабля, що прибуде о четвертій ранку.

Коді Кессіді відтворює трагедію на "Титаніку", поєднуючи історію, науку і гумор. Ділиться практичними порадами, котрі допоможуть вижити під час кораблетрощі. В інших чотирнадцятьох історіях – у разі виверження вулкану, землетрусу, торнадо, чуми, пограбування Рима тощо. Нині ми живемо у такий час, що мусимо бути готові до всього про всяк випадок.

"Вижити" – це небанальний, легко написаний і якісно перекладений нонфікшн, після якого ви вже ніколи не боятиметеся падіння астероїда чи зустрічі з динозавром.