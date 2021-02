Волков – Оверим: где смотреть главный бой UFC Fight Night 184

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе Александр Волков в ночь на 7 февраля проведет бой против представителя Нидерландов Алистара Оверима.

Главный поединок турнира UFC Fight Night 184 пройдет на арене "UFC Apex" в Лас-Вегасе и начнется ориентировочно в 05:30 утра по киевскому времени 7 февраля (06:30 мск). В прямом эфире за встречей можно будет следить благодаря трансляции на телеканале РЕН ТВ.

