Волков – Оверим: где смотреть главный бой UFC Fight Night 184

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе Александр Волков в ночь на 7 февраля проведет бой против представителя Нидерландов Алистара Оверима.

Главный поединок турнира UFC Fight Night 184 пройдет на арене "UFC Apex" в Лас-Вегасе и начнется ориентировочно в 05:30 утра по киевскому времени 7 февраля (06:30 мск). В прямом эфире за встречей можно будет следить благодаря трансляции на телеканале РЕН ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний бой Волков провел с Уолтом Харрисом в октябре 2020-го. На UFC 254, проходившем на Бойцовском острове в Абу-Даби, 32-летний россиянин победил американца техническим нокаутом во втором раунде.

В июне 2020 года поединок Волков - Блейдс завершился единогласным решением судей в пользу 29-летнего американца: 48-46, 48-47, 49-46.